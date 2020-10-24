На объездной дороге Львова произошло смертельное ДТП: фото и видео

ДТП на объездной дороге во Львове / Фото: Варта 1

Во Львове 23 октября на объездной дороге в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Варта 1, вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись Peugeot 307 и Renault Scenic.

В полиции подробности ДТП пока не озвучили. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Удар в результате столкновения был настолько мощным, что машины разбросало в разные стороны.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Медики госпитализировали водителя Renault, которому уудалось спастись, поскольку в результате удара его выбросило из автомобиля. Другим пассажирам и водителю Peugeot помочь врачи уже не смогли, их травмы оказались несовместимыми с жизнью. Люди оказались зажаты внутри машины, тела пытаются извлечь спасатели.

/ Фото: Варта 1

/ Фото: Варта 1

ДТП в Украине