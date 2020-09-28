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"На полетах экономили": в летном университете рассказали о разбившемся Ан-26

28 сентября 2020, 10:59

Авиакатастрофа произошла не по вине курсантов, подчеркнул преподаватель ХНУВС.

ан-26
Разбившийся под Харьковом Ан-26 / Фейсбук Ю.Бутусова

В Харьковском национальном университете Воздушных сил экономили на тренировочных полетах, ведь они обходятся недешево, и рассказали о судьбе разбившегося Ан-26.

Как рассказал один из преподавателей ХНУВ в комментарии Vesti.ua, разбившийся под Чугуевом Ан-26Ш — это специализированный самолет.

По его словам, прежде чем приступить к практическим полетам, курсанты проходят тренажерную и предполетную подготовку, выполняют обязательные прыжки с парашютом.

Он подчеркнул, что не один выпуск курсантов провел учебные полеты на данном борту.

"Тут специфика в том, что курсанты занимаются прокладыванием заданного маршрута, а самолетом управляют опытные пилоты и штурман. То, что произошло — не вина курсантов однозначно. Конечно, разговоров и разных версий сейчас будет много, но я бы подождал выводы экспертов", - говорит преподаватель.

Он также рассказал о том, что не редко самолет использовали не по назначению.

"Бывало, что посылают в Киев или же в другой город, и если туда летят с курсантами, то и я в качестве пассажира с ними отправлялся. И как-то не боялся за свою жизнь, не переживал, что что-то может случиться. Потому что все летные единицы обслуживали опытные бортмеханики. Да, самолеты хоть и не новые, но свой запас они еще не вылетали. Признаться, экономили на полетах, поскольку они недешево обходятся", — добавил он.

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  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
  • На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
Ан-26 авиакатастрофа Чугуев
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