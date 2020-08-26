На Полтавщине дети изнасиловали 4-летнего ребенка

Жуткое преступление произошло возле печального известного пгт Новые Санжары.
Под поселком городского типа Новые Санжары (печально прославившийся зимой протестами против размещения там эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя) несколько несовершеннолетних детей подозреваются в изнасиловании четырехлетней девочки.
Об этом сообщают в пресс-службе Главка Национальной полиции по Полтавской области.
С заявлением о преступлении к правоохранителям полицию региона обратилась мама пострадавшей. Событие произошло в одном из сел Новосанжарского района.
"Мать девочки 2016 года рождения обратилась в больницу из-за совершения насилия над ее дочерью, следствием которого стало травмирование ребенка", ‒ рассказали в полиции.
Медики, согласно установленной процедуре, сразу сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители в течение короткого времени установили, что к совершению преступления могут быть причастны местные жители возраста 10 и 11 лет.
"Заявление в полицию поступило вчера. Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований Новосанжарским отделом полиции. В рамках ЕРДР устанавливаются все обстоятельства этого события, и круг детей, которые могут быть причастны к этому", - рассказали в полиции журналистам местного портала Коло.
Читайте такжеПопытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
Напомним, ранее во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.