На Полтавщине дети изнасиловали 4-летнего ребенка

Полиция / УНИАН

Под поселком городского типа Новые Санжары (печально прославившийся зимой протестами против размещения там эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя) несколько несовершеннолетних детей подозреваются в изнасиловании четырехлетней девочки.

Об этом сообщают в пресс-службе Главка Национальной полиции по Полтавской области.

С заявлением о преступлении к правоохранителям полицию региона обратилась мама пострадавшей. Событие произошло в одном из сел Новосанжарского района.

"Мать девочки 2016 года рождения обратилась в больницу из-за совершения насилия над ее дочерью, следствием которого стало травмирование ребенка", ‒ рассказали в полиции.

Медики, согласно установленной процедуре, сразу сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители в течение короткого времени установили, что к совершению преступления могут быть причастны местные жители возраста 10 и 11 лет.

"Заявление в полицию поступило вчера. Сведения о событии были сразу внесены в Единый реестр досудебных расследований Новосанжарским отделом полиции. В рамках ЕРДР устанавливаются все обстоятельства этого события, и круг детей, которые могут быть причастны к этому", - рассказали в полиции журналистам местного портала Коло.

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Напомним, ранее во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.