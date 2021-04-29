На Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище

Под Полтавой 7-классницы устроили фотосессию на кладбище / УНИАН

В Полтавской области три семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище. Одна из школьниц выложила фото в соцсети.

Кременчугский районный суд вынес предупреждение родителям девочек. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Девочки, которые фотографировались на кладбище, учатся в Белецком учебно-воспитательном комплексе.

Суд признал виновными родителей школьниц в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Родителям назначили административное наказание в виде предупреждения и заставили их оплатить судебный сбор по 454 грн с каждого обвиняемого.

Родители девочек во время судебного заседания признали свою вину и искренне раскаялись.

Читайте также"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробностиКак сообщал Главред, в Луцке подростки устроили танцы на кладбище ради видео в TikTok. Вскоре школьники опубликовали в Сети видео с извинениями за свой поступок.

Напомним, ранее во Львовской области три школьницы из Новояворовска на Хэллоуин устроили вечеринку на кладбище и выложили в соцсети фотографии с бутылками пива, сигаретами и танцами. Фотосессия на надгробиях потрясла весь город.