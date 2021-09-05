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На пороге вылета из зеленой зоны: в четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом

5 сентября 2021, 13:38

Среди кандидатов на вылет из зеленой зоны карантина находится Киев.

Киев,карантин
В четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:

Киеве - 107;

Луганской области - 135;

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Херсонской области - 85;

Черновицкой области - 169.

В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.

В четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом / скриншот Минздрав

Отметим, коронавирус в Украине за сутки 4 сентября выявили у 1379 человек. При этом в больницы госпитализированы 899 человек, а умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 407 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (141), Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что вирусная нагрузка у индийского штамма коронавируса, известного как Дельта, в 1000 раз больше, чем у других штаммов.

Украинские ученые прогнозируют в нашей стране рост числа случаев коронавируса этой осенью и ухудшение эпидемиологической ситуации вплоть до критической. Как рассказал член рабочей группы НАН Игорь Иванов, еще в августе в Украине количество новых случаев заражения коронавирусом составляло 3% в день или 20% в неделю. С начала осени - в первые недели сентября - ожидают от 3 до 3,5 тысячи инфицированных ежедневно.

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