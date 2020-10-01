На Саакашвили напали с заточкой: что известно

На Михо Саакашвили в Киеве совершили покушение / УНИАН

30 сентября на Михаила Саакашвили совершили покушение. Политик жив и, судя по всему, не пострадал.

Инцидент произошел в киевском ресторане Fabius, что расположен на Столичном шоссе.

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать", – сообщает Страна со ссылкой на источник в полиции.

На помощь политику вовремя подоспела охрана ресторана и его собственные бодигарды: они перехватили мужчину и вызвали полицию. Тем не менее злоумышленнику удалось скрыться.

"Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", - сообщил собеседник издания.

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