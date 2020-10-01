На Саакашвили напали с заточкой: что известно

Известный политик обедал в шикарном ресторане, когда на него напал неизвестный.
30 сентября на Михаила Саакашвили совершили покушение. Политик жив и, судя по всему, не пострадал.
Инцидент произошел в киевском ресторане Fabius, что расположен на Столичном шоссе.
"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать", – сообщает Страна со ссылкой на источник в полиции.
На помощь политику вовремя подоспела охрана ресторана и его собственные бодигарды: они перехватили мужчину и вызвали полицию. Тем не менее злоумышленнику удалось скрыться.
"Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", - сообщил собеседник издания.
Нападение на Саакашкили – видео инцидента
Михаил Саакашкили – последние новости
- Ранее Саакашвили рассказал, будет ли ссорить Грузию с Россией. Михаил Саакашвили продолжает делиться планами насчет своего возвращения "на холмы Грузии".
- В конце августа 2020 года Михаил Саакашвили (который сейчас в Украине занимает должность руководителям исполкома Национального совета реформ) сообщил, что собирается вернуться в Грузию.
- Позднее эксперт и директор International Press Institute Georgia Натия Коберидзе рассказала о том, что против возвращения Михаила Саакашвили в Грузию выступает нынешнее пророссийское руководство и олигарх Бидзина Иванишвили.
Автор: Диана Беловодская