На сайте украинского МИД для иностранцев обвинили СССР в организации Холокоста / Кабмин

На новом англоязычном интернет-портале Ukraine Now, который курирует украинское Министерство иностранных дел, в историческом разделе утверждается, что Холокост [массовое уничтожение евреев нацистами ‒ Главред] – дело рук коммунистического СССР.

"До 1991 года украинцы жили под властью тоталитарного режима как составная часть коммунистического СССР. Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами — насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, Большим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГ [система советских тюрем ‒ Главред], карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой, которые забрали жизни миллионов украинцев, представлявших много разных национальностей", ‒ говорится на сайте.

Кроме того, в разделе сообщается, что в годы Второй мировой войны украинцы воевали против Гитлера и его союзников в армиях "Польши и СССР, Канады и Франции, США и Чехословакии, на театрах военных действий в Европе, Африке и Азии, на Тихом и Атлантическом океанах".

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