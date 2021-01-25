На селфи Зеленского из спортзала заметили "зраду" из РФ

Владимир Зеленский в спортзале / Instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в свой день рождения в понедельник, 25 января, сделал селфи в спортзале на фоне тренажеров и спортивного оборудования.

На фото, которое глава государства выложил в Instagram, запечатлены гантели российского производства.

Зеленский сделал фото у зеркала, при этом рядом с ним оказались гантели Foreman.

Масса спортивного снаряда - 12 кг.

/ Instagram.com/zelenskiy_official

На сайте Foreman говорится, что компания является российским производителем качественного и надежного оборудования и аксессуаров для современных фитнес-клубов, спортивных залов учебных заведений, гостиниц и офисов.

/ foremanfitness.ru

Отметим, что гантели, которые были возле Зеленского, компания предлагает изготвливать с логотипом (резиновой наклейкой) фитнес-клуба.

/ foremanfitness.ru

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения – 25 января главе государства исполнилось 43 года.

Зеленский начал свое утро в спортзале и опубликовал селфи в Instagram. "43 - по паспорту, 30 - в душе", - подписал фото президент.