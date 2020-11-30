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"На ср*ку натяни": на Волыни женщины устроили драку в автобусе из-за маски

30 ноября 2020, 10:50

После серии взаимных оскорблений конфликт перешел в горячую стадию.

Драка, девушки
Женщины устроили драку в автобусе из-за маски / vistanews.ru

В Волынской области в одном из автобусом между двумя пассажирками произошел конфликт из-за несоблюдения карантинных правил.

Как сообщает местное издание Конкурент, конфликт между экспрессивными дамами перерос в драку в автобусе сообщением Ковель-Луцк.

Одна из пассажирок обратила внимание на то, что у другой женщины не было медицинской маски, несмотря на то, что она находилась в общественном транспорте.

Пассажирка сделала женщине несколько замечаний, однако в ответ нарвалась на грубость и оскорбления. В конце концов конфликт перешел в горячую стадию.

Женщины устроили настоящую драку. При этом они таскали друг друга за волосы и давали пощечины. Воздух сотрясали взаимные оскорбления и проклятия в адрес друг друга.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Конфликт закончился тем, что одной из женщин сломали очки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве на Центральном проспекте представители патрульной полиции задержали мужчину, который ехал в маршрутке без защитной маски.

Правоохранителям удалось обнаружить гражданина без маски, его решили задержать.

драка новости Волыни медицинская маска карантин в Украине
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