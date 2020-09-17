На Сумщине директор завода покончил с собой: раскрыта суть предсмертной записки

В Сумской области директор завода застрелился из своего ружья, узнали журналисты / Defence

В селе Озаричи Сумской область покончил с собой директор Дубовязовского хлебзавода Виталий Хоменко. Информацию о самоубийстве директора уже подтвердили в полиции.

Хоменко в среду, 16 августа, выключил телефон, поехал в сторону села Озаричи и днем застрелился из собственного ружья, сообщает 0542.ua.

По данным издания, управленец оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он сам решил свести счеты с жизнью.

"Утром он (Хоменко – Ред.) выключил свой телефон, поехал в направлении села Озаричи, где и совершил самоубийство… оставил посмертную записку, в которой просил никого не винить в его смерти, …и попросил прощения у родных и близких", – отмечается в сообщении.

В Главном управлении Нацполиции в Сумской области подтвердили УНН, что директор Дубовязовского хлебзавода покончил с собой.

В полиции добавили, что начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Справка. Дубовязовский хлебзавод – это частное предприятие, которое находится в поселке городского типа Дубовязовка (Конотопский район Сумской области), сообщает ua-region.info.

По его данным, предприятие было основано в 2003 году.