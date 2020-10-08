На территорию Украины из России перекинулся мощный пожар

В Харьковской области начался пожар

Сегодня ветер перебросил мощные пожары из России на территорию Украины - возгорание заметили украинские пограничники в Харьковской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 8 октября.

В скором времени пограничникам и спасателям ГСЧС удалось ликвидировать возгорание.

В Госпогранслужбе добавили, что было два пожара. Один заметили через камеры видеонаблюдения недалеко от Ветеринарного, второй - уже вблизи украинской Одноробовки, там горела лесополоса в километре от границы.

В обоих случаях пожар удалось оперативно погасить.

Читайте такжеМощные пожары на Луганщине: число жертв возросло

Как ранее писал Главред, взрывы на складе боеприпасов в селе Шелемишево в Скопинском районе Рязанской области вынудили власти эвакуировать ближайшие поселки. Детонировать боеприпасы начали после пожара, что случился на складе в среду, 7 октября.