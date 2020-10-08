На территорию Украины из России перекинулся мощный пожар

Спасатели и пограничники смогли оперативно потушить очаги возгорания.
Сегодня ветер перебросил мощные пожары из России на территорию Украины - возгорание заметили украинские пограничники в Харьковской области.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 8 октября.
В скором времени пограничникам и спасателям ГСЧС удалось ликвидировать возгорание.
В Госпогранслужбе добавили, что было два пожара. Один заметили через камеры видеонаблюдения недалеко от Ветеринарного, второй - уже вблизи украинской Одноробовки, там горела лесополоса в километре от границы.
В обоих случаях пожар удалось оперативно погасить.
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Как ранее писал Главред, взрывы на складе боеприпасов в селе Шелемишево в Скопинском районе Рязанской области вынудили власти эвакуировать ближайшие поселки. Детонировать боеприпасы начали после пожара, что случился на складе в среду, 7 октября.