На трассе Киев-Чоп по пути в роддом в ДТП погибла беременная женщина

На трассе Киев-Чоп произошло смертельной ДТП / Национальная полиция

Трагедия произошла в Ровенской области – в ДТП по пути в роддом погибла беременная женщина. Смертельная авария произошла в понедельник, 19 октября, на дороге Киев – Чоп возле села Корнин.

Об этом сообщили в полиции области.

По информации правоохранителей, водитель машины Honda спешил отвезти жену в роддом, поэтому выехал на встречную полосу – он не успел вернуться в поток авто и на полном ходу врезался в Volkswagen.

Следователи отметили, что нарушил правила дорожного движения 27-летний мужчина на Honda. Его машина столкнулась с машиной 37-летнего жителя Ровно. В результате удара обе машины выбросило с проезжей части.

В результате аварии 25-летняя беременная женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Спасти ее медики скорой не смогли. Отмечается, что также погиб еще нерожденный ребенок.

Правоохранители уточнили, что водители двух авто, а также пассажирка Volkswagen получили значительные травмы. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в травматологическое отделение больницы.По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. Поэтому, если вину водителя Honda признает суд, его могут отправить за решетку на срок от 3 до 8 лет.

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