На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: нардеп рассказал о погибших

Автобус был расстрелян из автоматического оружия, сообщил Илья Кива.
На трассе Киев-Харьков совершено нападение на автобус с членами общественного движения Патриоты - За Жизнь.
Об этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал в своем Facebook.
"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения Патриоты - За Жизнь. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - сообщил Кива.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь забросали сырыми яйцами.
Во время инцидента депутаты ОПЗЖ проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.