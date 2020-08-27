На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: нардеп рассказал о погибших

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с людьми / Фейсбук И.Кивы

На трассе Киев-Харьков совершено нападение на автобус с членами общественного движения Патриоты - За Жизнь.

Об этом народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал в своем Facebook.

"На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения Патриоты - За Жизнь. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - сообщил Кива.

/ Фейсбук И.Кивы

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в холле сессионного зала Николаевского областного совета депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь забросали сырыми яйцами.

Во время инцидента депутаты ОПЗЖ проводили брифинг по поводу необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.