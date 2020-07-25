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На границе с Польшей образовались огромные очереди из грузовиков - в чем причина

Главная причина столпотворения на границе - ремонт на переходе Ягодин-Дорогуск.

25 июля 2020, 22:35
На границе с Польшей образовались очереди

Сегодня на украино-польской границе образовались масштабные очереди из грузовиков. Чтобы пересечь границу, приходится ждать почти 24 часа.

Об этом сообщает Польское радио.

Самая худшая ситуация наблюдается на переходе Ягодин-Дорогуск, где с обеих сторон пропуска ожидают более 500 грузовиков. Пересечения границы приходится ждать около суток.

При этом на переходе Рава-Русская-Гребенное ситуация немного лучше. Въезда в Польшу ожидают около 90 автомобилей, а въезда в Украину ждут 170. Чтобы попасть в Украину приходится ждать почти 13 часов, а в Польшу - 9 часов.

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Отмечается, что до октября на переходе Ягодин -Дорогуск продлится ремонт, поэтому это основной фактор образования очередей. Еще одна причина - это увеличение интенсивности движения в выходные.

Как писал Главред, возвращение украинских заробитчан домой из-за эпидемии COVID-19 ознаменовалось скандалом. На пункте пропуска Корчева-Краковец в Яворовском районе Львовской области украинцы вынуждены были платить по 30 злотых (или 200-300 грн), чтобы попасть на украинскую границу. Деньги платили водителям организованных местной властью автобусов, которые должны были перевозить украинцев бесплатно.

новости Польши очередь граница Ягодин
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