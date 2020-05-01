"На унитазе реагируй": Аваков распек власти Черкасс за ослабление карантина и получил в Сети

Руководитель МВД Арсен Аваков раскритиковал власти за ослабление карантина и был, в свою очередь, раскритикован пользователями Сети.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков через Сеть пригрозил властям Черкасс (где депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы некоторых предприятий, которые ранее были закрыты в условиях коронавирусного карантина).
"Господин мэр города Черкассы, вы заигрались. Прекратите рисковать здоровьем и жизнями людей ради политических игр. Реакция будет жесткой", — написал Аваков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
Позднее в Главке Нацполиции по Черкасской области рассказали, что сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 УК Украины.
В частности, горсовет Черкасс разрешил функционирование парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок, ресторанов и т.д.
Пользователи Сети в жесткой форме раскритиковали Авакова за такие угрозы.
"Чье бы мычало, на унитазе реагируй, ошибка природы", "С бодуна или что? Иди проспись!", "Какой смелый, где эта смелость в отношении фсбшных попов?", "Это вы заигрались со своим незаконным карантином", - написали они.
Напомним, ранее Арсен Аваков удивил новыми сроками окончания карантина, а также назвал условие для слежки за украинцами по телефону