На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

Жмеринка / nataliavlasenko.blogspot.com

В центре города Жмеринка (Винницкая область), мужчина с женщиной занялись сексом среди бела дня. Интимные утехи попали в объектив камер очевидцев, сообщается в паблике ДТП. Жмеринка в социальной сети Instagram.

Пара решила устроить секс среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка. Видео появилось в местной группе "ДТП Жмеринка" в соцсети, но на днях было удалено.

Местные жители в соцсетях отмечают, что любовники не стеснялись прохожих. Такое развратное поведение мужчины и женщины жестко раскритиковали другие жители Жмеринки.

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Напомним, ранее подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция. Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал половой акт.