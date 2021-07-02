УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

2 июля 2021, 14:32

В городе Жмеринка парочке приспичило устроить интим по-быстрому - и лучшего места, чем городской рынок в самое оживленное время суток, им найти не удалось.

Жмеринка
Жмеринка / nataliavlasenko.blogspot.com

В центре города Жмеринка (Винницкая область), мужчина с женщиной занялись сексом среди бела дня. Интимные утехи попали в объектив камер очевидцев, сообщается в паблике ДТП. Жмеринка в социальной сети Instagram.

Пара решила устроить секс среди бела дня на территории бывшего вещевого рынка. Видео появилось в местной группе "ДТП Жмеринка" в соцсети, но на днях было удалено.

Местные жители в соцсетях отмечают, что любовники не стеснялись прохожих. Такое развратное поведение мужчины и женщины жестко раскритиковали другие жители Жмеринки.

Читайте такжеВрачи рассказали, поможет ли секс справиться с аллергией

Реклама

Напомним, ранее подростки в городе Хмельницкий занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция. Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал половой акт.

секс новости Украины новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизньНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над ШвециейШевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией В Украину несется опасная погода и редкая аномалияВ Украину несется опасная погода и редкая аномалия Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публикеНастя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерстваПутин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства

Последние новости

14:49

"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагической ДТП, в которой погиб 11-летний водитель

14:46

Введение профилей потребления электроэнергии снизит уровень небалансов - эксперт

14:44

Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов

14:34

Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского Видео

14:32

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка Видео

Реклама
14:29

Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей Видео

13:58

Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

13:50

Эмбер Херд тайно стала матерью и впервые показала своего ребенка

13:48

"Буде вболівати кожна українська хата!": николаевские копы песней поддержали футболистов Видео

13:44

Гороскоп на 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

13:34

"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли после скандала с курсантками женские туфли Видео

13:32

Евро-2020, 1/4 финала: расписание, даты и время начала матчей Видео

13:23

Блокада поездок в ЕС с вакцинами CoviShield и CoronaVac: в Минздраве назвали сроки решения проблемы

13:04

В Украине отменили экзамены при периодической аттестации моряков

12:50

На Atlas Weekend готовится бесплатная вакцинация от COVID-19

12:46

Украина вводит ковид-сертификаты: куда можно поехать Видео

12:24

Эксперты: больше половины продаваемого украинцам масла - поддельное Видео

12:24

"Очень любят фотошопы": Мисс Украина не может найти девушек с натуральными формами и без эскорта Видео

12:21

Без слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни Видео

11:36

Бойцы ВСУ записали вдохновляющее видео в поддержку сборной на Евро-2020 Видео

Реклама
11:24

Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW: ребенок насмерть разбился в ДТП Видео

11:10

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

10:57

"Невероятный рагулизм": во Львовской области случился скандал из-за памятника Богдану Хмельницкому Видео

10:55

"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020 Видео

10:45

Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара Видео

10:34

Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль Видео

10:14

"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира" Видео

10:03

Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль сбил трех человек на зебре

10:01

"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране Видео

10:00

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове Видео

09:40

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:38

Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

08:35

Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

08:17

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

08:17

"Сексистский заповедник совка": Сеть шокировал "парад на шпильках" ко Дню Независимости

08:16

Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2 Видео

08:00

Дистанционка с развитием и мотивацией: в чем преимущество проекта Smart Kids в Оптиме новости компании

07:35

Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок мнение

07:20

Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Видео

07:03

Гороскоп на июль для всех знаков от Влада Росса: благословенный период у Рыб и Телец на грани провала

Реклама
06:43

Путин проболтался о планах захвата Украины мнение

06:41

На Одесчине в колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли

05:20

Tayanna без лифчика похвасталась ровным бронзовым загаром по всему телу

04:49

Названы продукты, которые помогут избавиться от головной боли без лекарств

04:21

"Мисс Беларусь" для Лукашенко: эксперт раскрыла тайны скандального конкурса Видео

03:50

Ученые раскрыли секрет того, как люди умирают от разбитого сердца Видео

03:10

Климатолог назвала причины аномальной жары в Украине Видео

02:24

В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар Видео

02:01

Обстрел эсминца: дипломат назвала главную цель Британии с проходом у берегов Крыма Видео

01:36

Экс-ВИА Гра показала себя во всей красе в супер мини-бикини

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять