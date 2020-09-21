На юге Украины вспыхнул масштабный пожар на полигоне - в чем причина

В Херсонской области загорелся полигон - фото ГСЧС

Во время проведения военных учений в Херсонской области вспыхнул военный полигон. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг. Военным и представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось остановить распространение огня, тушение пожара продолжается.

"Для тушения были задействованы соответствующая дежурная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС, пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области, горит около 10 гектаров лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет.

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К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.

Отметим, на территории южных областей Украины в эти дни проходят международные стратегические командно-штабные учения Объединенные усилия 2020.

Как ранее писал Главред, на военном полигоне в палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар.