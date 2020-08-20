На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук / Главред

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина.

Украинская делегация на заседании ТКГ поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. Также ТКГ были достигнуты договоренности по 20 участках разминирования. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров "нормандского" формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "нормандской четверки" в Берлине.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.

Кроме того во время заседания ТКГ стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

Читайте такжеКравчук рассказал о вариантах переговоров с главарями ОРДЛОПри обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной части территории Донбасса.

Украина во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

Как сообщал Главред, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев намерен выступить с инициативой создания свободной экономической зоны на всей территории Донецкой и Луганской областей.