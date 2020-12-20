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На заявление Зеленского о "глубоких отношениях" с Байденом отреагировали в Крыму

20 декабря 2020, 13:59
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В Крыму заявили, что никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России.

Зеленский
На заявление Зеленского о Байдене отреагировали в Крыму / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на избранного президента США Джо Байдена в решении территориальных вопросов, заявил так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отметил, что в словах Зеленского красной нитью проходит желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. "Самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — сказал Гемпель в комментарии РИА Новости.

Гемпель также подчеркнул, что никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России.

"Все это пустое сотрясание воздуха. Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия", — добавил депутат.

Заявления Зеленского о Байдене:

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что избранный лидер США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп. "Новый президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - рассказал Зеленский в интервью для The New York Times.
  • Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден​ мог бы усилить переговоры в Нормандском формате.​ По его мнению, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.​

Владимир Зеленский Джо Байден новости Крыма деоккупация Крыма
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