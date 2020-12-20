На заявление Зеленского о "глубоких отношениях" с Байденом отреагировали в Крыму

На заявление Зеленского о Байдене отреагировали в Крыму / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно рассчитывает на избранного президента США Джо Байдена в решении территориальных вопросов, заявил так называемый глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отметил, что в словах Зеленского красной нитью проходит желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. "Самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — сказал Гемпель в комментарии РИА Новости.

Гемпель также подчеркнул, что никто и никогда не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России.

"Все это пустое сотрясание воздуха. Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия", — добавил депутат.

Заявления Зеленского о Байдене: