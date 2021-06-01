На Житомирщине поймали педофила, который "сливал" детское порно в Сеть

В Житомирской области разоблачили педофила / Фото: en.eyeni.ru

Сегодня местному жителю города Коростышев в Житомирской области объявили о подозрении сразу в нескольких уголовных делах, которые связаны с развратными действиями в отношении несовершеннолетней девочки. Среди таких — развращение, создание фото детской порнографии, их хранения и распространения в Сети, пишет ТСН.

Как сообщили 1 июня в полиции Житомирщины, развратные действия мужчины по отношению к 13-летней девочки разоблачили правоохранители отдела миграционной полиции и Бердичевского райотдела полиции.

Во время досудебного расследования была установлена причастность 48-летнего мужчины к другим преступлениям.

Как выяснилось, мужчина изготавливал фото порнографического характера с участием несовершеннолетней, обрабатывал их с помощью компьютерной техники, хранил и в дальнейшем распространял в Сети.

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Поэтому полиция объявила ему о подозрении в противоправных действиях по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 1 и ч. 3 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УК Украины. Досудебное расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.

За все совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы.