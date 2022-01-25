Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирус

Ребенка спасают от двух опасных болезней / УНИАН

На Закарпатье у двухлетнего ребенка, который заразился полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Суспильне, сейчас мальчик находится на лечении во львовской детской больнице Охматдет.

У мальчика обнаружили полиовирус второго типа.

Главный эпидемиолог Львовской области и руководитель областного лабораторного центра Наталья Тимко отмечает, что у пациента наблюдается нарушение двигательной функции, образцы его биоматериалов отправили на анализ в Киев.

"Это одичавший вакцинный штамм, такой же обнаружили у детей на Закарпатье. Поэтому сейчас специалисты Закарпатья проводят эпиподследование, где ребенок мог заразиться. В Украине действует такое понятие, как эпиднадзор за полиомиелитом: если ребенок до 15 лет обращается за медицинской помощью, у него есть признаки нарушения работы мышечной системы, то есть парезы или параличи, когда не может поднять ножку, когда отсутствуют рефлексы, врачи с профилактической целью берут образцы биоматериалов и направляют в Киев в референс лабораторию для выявления вирусов полиомиелита", - объяснила Наталья Тимко.

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В медучреждении, где находится мальчик, говорят, что у ребенка – коронавирус, но малыш уже чувствует себя лучше.

Что известно о семье ребенка

Ребенок не был привит. Это единственный ребенок у родителей. Семья проживает в отдельном доме, в удовлетворительных условиях с децентрализованным водоснабжением. Сейчас специалисты пытаются установить источник инфекции.

Справка: полиомиелит - это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:

на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);

на 6 и 18 месяц, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).

6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.

Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

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Ранее мы рассказывали, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. Его срочно доставили на лечение в медицинское учреждение в столице. Сейчас парню намного лучше.

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