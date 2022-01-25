УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирус

25 января 2022, 18:47

У мальчика обнаружили полиовирус второго типа.

дети, больница
Ребенка спасают от двух опасных болезней / УНИАН

На Закарпатье у двухлетнего ребенка, который заразился полиомиелитом, обнаружили еще и коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Суспильне, сейчас мальчик находится на лечении во львовской детской больнице Охматдет.

У мальчика обнаружили полиовирус второго типа.

Главный эпидемиолог Львовской области и руководитель областного лабораторного центра Наталья Тимко отмечает, что у пациента наблюдается нарушение двигательной функции, образцы его биоматериалов отправили на анализ в Киев.

"Это одичавший вакцинный штамм, такой же обнаружили у детей на Закарпатье. Поэтому сейчас специалисты Закарпатья проводят эпиподследование, где ребенок мог заразиться. В Украине действует такое понятие, как эпиднадзор за полиомиелитом: если ребенок до 15 лет обращается за медицинской помощью, у него есть признаки нарушения работы мышечной системы, то есть парезы или параличи, когда не может поднять ножку, когда отсутствуют рефлексы, врачи с профилактической целью берут образцы биоматериалов и направляют в Киев в референс лабораторию для выявления вирусов полиомиелита", - объяснила Наталья Тимко.

Реклама

В медучреждении, где находится мальчик, говорят, что у ребенка – коронавирус, но малыш уже чувствует себя лучше.

Что известно о семье ребенка

Ребенок не был привит. Это единственный ребенок у родителей. Семья проживает в отдельном доме, в удовлетворительных условиях с децентрализованным водоснабжением. Сейчас специалисты пытаются установить источник инфекции.

Справка: полиомиелит - это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Согласно Национальному календарю прививок, детей вакцинируют против полио 6 раз:

  • на 2 и 4 месяц рождения – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) (инъекции);
  • на 6 и 18 месяц, а также в 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) (капли).
  • 6 доз вакцины достаточно, чтобы у ребенка сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь.

Получить прививку можно бесплатно у семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Читайте такжеБез прививки – вон из школы: на Ровенщине начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита

Ранее мы рассказывали, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому. Его срочно доставили на лечение в медицинское учреждение в столице. Сейчас парню намного лучше.

Читайте также:

viber
коронавирус полиомиелит новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирус». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуПриметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду 3 вещи, которыми категорически нельзя пользоваться сразу после покупки3 вещи, которыми категорически нельзя пользоваться сразу после покупки Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее времяЦена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее время Украинцев предупредили о резком подорожании картофеляУкраинцев предупредили о резком подорожании картофеля
18:47

Начали отказывать ноги: у больного полиомиелитом ребенка из Закарпатья обнаружили еще и коронавирус

18:26

ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств

18:23

Повредил внутренние органы: в Сумской области мужчина до смерти жестоко изнасиловал женщинуВидео

18:07

Роковые красотки: топ-4 знака гороскопа, перед которыми сложно устоятьВидео

18:01

Маша Ефросинина показала редкие фото с молодой и цветущей мамой - сходство удивительное

Реклама
17:53

Оборудование и боеприпасы для ВСУ: в Украину прибыла новая партия военной помощи от СШАВидео

17:51

Попытка штурма Рады, столкновения с копами и эвакуация депутатов: как прошла протестная акция ФОПовВидео

17:30

Копы нашли и задержали преследователя Огневич: уроженцу Черкасской области сообщили о подозренииВидео

17:25

Гороскоп на февраль 2022 для Овнов: служебный роман, рывок в карьере и исполнение мечтыВидео

17:19

В Латвии назвали "позорной" блокировку Германией поставку гаубиц для УкраиныВидео

17:18

В Раде могут принять закон, поощряющий коррупцию в ОГТСУ – нардеп Кучеренко

17:18

Вторжение России: Канада призвала членов семей дипломатов покинуть УкраинуВидео

17:05

В центре Киева возле СБУ устроили стрельбу из автоматаВидео

17:01

Зеленский уверен, что Харьков никогда не будет оккупированВидео

17:00

Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуВидео

16:48

Белый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в УкраинуВидео

16:37

Ужать на 50 млрд долларов: в США хотят ударить санкциями по экспорту РФ - BILD

16:36

Экс-нардеп от Слуги народа устроил драку в горсовете Одессы

16:31

"Грандиозный масштаб": пластический хирург рассказал, как Путину годами переделывали лицо

16:24

Настя Каменских возмутила Сеть танцем в развратном купальнике: "Она в одежде бывает?"Видео

Реклама
16:11

ФОПы штурмуют Раду: один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков - СМИВидео

16:10

Вернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухи

15:54

На какую серьезную проблему со здоровьем указывают бессонница - комментарий врача

15:49

Кадыров заявил, что давно "навел бы порядок" в Украине - в Кремле ответили на его предложение

15:39

До 55 тысяч больных за день: ученые озвучили пессимистический прогноз насчет новой волны COVID-19

15:16

Курс доллара в столичных обменниках установил рекордный максимумВидео

15:14

В Украине подешевеют яйца: когда это случится и почему

15:12

Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минутВидео

15:06

В Ровно по программе Зеленского построят новый хирургический корпус областной больницы

15:03

"Рваную рану пришлось зашивать": на Волыни опасное дерево едва не убила дедушку с малышкой-внучкой

14:58

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

14:52

После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

14:43

"Будут очень неплохие новости": Кулеба анонсировал планы по союзу Украины, Британии и Польши

14:27

43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини

14:24

В Украине увеличили порог налогообложения международных посылокВидео

14:22

Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против ОмикронаВидео

14:15

Греция утонула в снегу: в стране бушуют метелиФотоВидео

13:53

"Не праздновала с 25 лет": Кароль восхитила редкими кадрами в свой день рожденияФото

13:36

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах РоссииВидео

13:16

Тревожный чемодан не нужен: Резников призвал украинцев не паниковать из-за РоссииВидео

Реклама
13:02

Украина обратилась к миру с призывом остановить МосквуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 26 января 2022: Близнецам – невероятная встреча, Девам – неприятности, Стрельцам – секретыВидео

12:55

Джонсон назал ситуацию в Украине "достаточно угнетающей", а войну с Россией неизбежнойВидео

12:39

Мажоры с блогершой сняли на видео, как сбивают мужчину в КиевеВидео

12:35

Голос країни-12: потомственная гадалка из команды Поляковой оказалась крестницей популярного певцаВидео

12:32

Украинские бойцы на Донбассе сдали кровь для онкобольных детей

12:27

Оставил СНБО без земли: первому замглавы Киева вручили подозрениеВидео

12:07

Протесты ФОПов в Киеве: под Радой начались потасовки, есть первые задержанныеВидео

12:00

Почему большой войны в ближайшее время не будетмнение

11:40

Скандал с блюдом из сердца краснокнижного лося: Клопотенко ответил хейтерамВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять