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"Нациков и рогулей прошу не беспокоить": Егорова отличилась скандальным постом об Украине

6 ноября 2020, 16:21

Телеведущая Снежана Егорова продолжает вызывать скандалы своими высказываниями.

Егорова
Снежана Егорова / УНИАН

Скандальная украинская телеведущая и светская львица Снежана Егорова в очередной раз вызвала негодования пользователей Сети, опубликовав своеобразный "некролог" Украине.

Пост со своим мнением Егорова опубликовала на своей странице социальной сети Facebook. Телеведущая утверждает, что Украину убила "болезнь под названием независимость".

"Некролог: Молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г.г.", ‒ написала Егорова.

В ответ на бурю негодующих комментариев через некоторое время Егорова опубликовала второе сообщение для своих фолловеров.

"Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно-отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь вам излечиться", ‒ написала телеведущая.

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Снежана Егорова скандал - что было ранее:

  • Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рогулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".
  • Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.
  • Далее Егорова раскритиковала президента Зеленского за то, что тот нивелирует значение Дня Победы и якобы из-за этого данный праздник теряет свой прежний статус.

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