"Нациков и рогулей прошу не беспокоить": Егорова отличилась скандальным постом об Украине

Снежана Егорова / УНИАН

Скандальная украинская телеведущая и светская львица Снежана Егорова в очередной раз вызвала негодования пользователей Сети, опубликовав своеобразный "некролог" Украине.

Пост со своим мнением Егорова опубликовала на своей странице социальной сети Facebook. Телеведущая утверждает, что Украину убила "болезнь под названием независимость".

"Некролог: Молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г.г.", ‒ написала Егорова.

В ответ на бурю негодующих комментариев через некоторое время Егорова опубликовала второе сообщение для своих фолловеров.

"Всех чертей, активистов, нациков, рогулей и прочих умственно-отсталых прошу не беспокоить. Я не дипломированный врач и не могу помочь вам излечиться", ‒ написала телеведущая.

Читайте также"Рожать от любых мужиков": Егорова выдвинула Зеленскому скандальное обвинение

Снежана Егорова скандал - что было ранее: