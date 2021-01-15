Нацсовет по ТВ захотел запретить ввоз смартфонов и телевизоров из России / rusbase.vc

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к производителям / поставщикам Smart-телевизоров и прочих гаджетов с выходом в Сеть с призывом как можно быстрее отказаться от поставок такой техники с территории России. Обращение было опубликовано на сайте учреждения.

В Нацсовете заявили, что правительство РФ 31 декабря прошлого года утвердило список программного обеспечения для электронных вычислительных машин, которое обязательно должно быть предустановлено на отдельные виды товаров.

"Что это значит? На телеприемники с функцией Smart TV или имеющие операционные системы, позволяющие добавлять и использовать приложения, будут установлены приложения для просмотра ряда телеканалов и сервисов, которые запрещены для распространения на территории Украины в соответствии с указом президента от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"", ‒ пояснили в учреждении.

В связи с этим Нацсовет призвал сети розничной торговли и частных предпринимателей немедленно прекратить практику установления программ, которые позволяют просматривать запрещенные каналы либо пользоваться запрещенными сервисами (при продаже электронных устройств конечному потребителю.)

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