Надежды не оправдались: эксперт спрогнозировал будущее отношений между Украиной и Беларусью

Андрей Золотарев считает, что Украина совершила глупость/ УНИАН

Украине не стоило присоединяться к санкциям против Беларуси. Кроме того, неприятный осадок в отношениях между официальным Киевом и Минском останется и после истории с "вагнеровцами".

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев изданию Главред.

Комментируя решение Минска передать задержанных на территории Беларуси боевиков частной российской военной компании Вагнера Москве, а не Киеву, политолог отметил, что "пощечина" была демонстративной, при этом есть одно "но".

"К сожалению, наша правоохранительная система в таком состоянии, что я, окажись на месте белорусского лидера, возможно, не спешил бы с выдачей этих людей России, но и Украине бы их точно не отдал. На основании чего мы требовали выдачи этих людей? На основании "дерьмо-сайта" Миротворец? Все же взрослые люди, а потому должны понимать, что так дела не делаются. Для выдвижения подобных требований нужно иметь четкую правовую аргументацию, чего не было. Потому-то и Запад весьма спокойно отнесся к передаче вагнеровецв России: откуда прилетели, туда и отправили. Конфликт исчерпан", - отметил Золотарев.

По его словам, осадок в белорусско-украинских отношениях, безусловно, останется.

"Но Киеву нужно было думать раньше. В частности, глупым решением с нашей стороны было присоединиться к санкциям против Беларуси. Окружение Лукашенко давно нагнетало информацию о том, что Киев "играет в двухрядку". Хотя год назад после победы Зеленского в Минске позитивно оценивали это событие и считали, что украинско-белорусские отношения получат новый импульс и куда более благоприятные условия, чем при Порошенко. Но, увы, эти надежды не оправдались", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство может ввести санкции против официального Минска сразу после того, как аналогичное решение примут в Европейском Союзе.

Ранее в МИД Украины приняли решение об отзыве посла в Беларуси Игоря Кизима и анонсировали пересмотр украинско-белорусских дипломатических отношений по причине выдачи Минском боевиков ЧВК Вагнера Москве и резких заявлений Александра Лукашенко в адрес украинской стороны.