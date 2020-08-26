"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток

В Киеве на курсанток наехал майор армии Владимир Холодный / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на иномарке на трех курсанток наехал майор Вооруженных Сил Украины Владимир Холодный, который недавно начал работать в Украинской военно-медицинской академии.

Состояние пострадавших девушек оценивали как стабильно тяжелое, рассказал на брифинге начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, пишет ТСН.

Заместитель военного прокурора Киевского гарнизона, старший лейтенант юстиции Иван Шнуренко сказал, что после ДТП в крови майора нашли 2,9 промилле алкоголя, а это превышает норму почти в 1,5 раза.

По словам Шнуренко, офицер находится в следственном изоляторе, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 25 августа в Шевченковском районе Киева на ул. Зоологической на территории воинской части авто Toyota Prius возле админздания наехало на трех курсанток военного учебного заведения, пострадавших госпитализировали, а водителя задержали.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

СМИ писали, что за рулем иномарки находился пьяный майор. Позже появилась информация, что двум из пострадавших ампутировали по одной ноге.