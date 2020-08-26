УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток

26 августа 2020, 17:32

После аварии в крови офицера нашли количество алкоголя, которое почти в 1,5 раза превышает норму, сообщили в военной прокуратуре.

В Киеве на курсанток наехал майор ВСУ Холодный – Киев новости сегодня
В Киеве на курсанток наехал майор армии Владимир Холодный / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Киеве на иномарке на трех курсанток наехал майор Вооруженных Сил Украины Владимир Холодный, который недавно начал работать в Украинской военно-медицинской академии.

Состояние пострадавших девушек оценивали как стабильно тяжелое, рассказал на брифинге начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, пишет ТСН.

Заместитель военного прокурора Киевского гарнизона, старший лейтенант юстиции Иван Шнуренко сказал, что после ДТП в крови майора нашли 2,9 промилле алкоголя, а это превышает норму почти в 1,5 раза.

По словам Шнуренко, офицер находится в следственном изоляторе, ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 25 августа в Шевченковском районе Киева на ул. Зоологической на территории воинской части авто Toyota Prius возле админздания наехало на трех курсанток военного учебного заведения, пострадавших госпитализировали, а водителя задержали.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения.

СМИ писали, что за рулем иномарки находился пьяный майор. Позже появилась информация, что двум из пострадавших ампутировали по одной ноге.

новости Киева ДТП Киев
Сейчас вы просматриваете новость «"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:20
Первая мировая биологическая война: в СНБО сделали громкое заявление
18:11
Миллионы в банке и работа у Медведчука: что известно о новом главе Укрзализныци
18:07
США снова "ударили" по России: "черный список" расширен
18:01
Астролог указал на "аскетов" среди знаков Зодиака
17:56
Лукашенко использует НАТО для оправдания насилия - Столтенберг Видео
17:48
Reface - приложение из Украины для смартфонов, которое взорвало мир заменой лиц Фото Видео
17:36
У Лукашенко назвали условия диалога с Западом по ситуации в Беларуси Видео
17:32
"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток Видео
17:31
Антонио Бандерас в честь исцеления от коронавируса показал эпичную битву
17:03
Украинское приложение по популярности обогнало TikTok, Netflix и YouTube Видео
17:00
"Зарплата в конвертах": в Украине массово проверят работодателей
16:58
Тихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси Видео
16:39
"Отвал башки": Мишель Андраде соблазнительно выгнулась в дерзком наряде
16:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
16:31
На Полтавщине дети изнасиловали 4-летнего ребенка
16:22
Украина открывает пункты пропуска с аннексированным Крымом: названа дата Видео
16:20
Закрытие границы Украины: для белорусов сделали исключение
15:53
Новым главой Укрзализныци стал экс-заместитель Саакашвили Видео
15:45
Том Круз позвал всех смотреть фильмы в кинотеатрах Видео
15:45
Карантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения Видео
15:28
Названы "собачки" среди знаков Зодиака
15:24
Миллиарды гривен: Суспильне захотело из бюджета денег в 30 раз больше доходов
15:05
Более сотни чиновников Беларуси: Литва согласовала санкции против Лукашенко и его режима
15:00
У Путина раскрыли, как относятся к "отравлению" Навального Видео
14:52
"Долбо*б, тварь, с*ка": подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым Видео
14:46
Решение НКРЭКУ по поставщикам "последней надежды" противоречит закону — Ассоциация
14:30
Украину снова закрыли: кто не сможет пересечь границу Видео
14:24
Карантин в Украине официально продлен до 1 ноября Видео
13:52
У Зеленского анонсировали новую встречу по Донбассу: названы сроки
13:40
В США против Disney взбунтовались кинокритики
13:36
Избиения людей в Беларуси: у Лукашенко заявили о проверке силовиков Видео
13:25
В Киеве пьяный майор ВСУ переехал курсанток: подробности Видео
13:23
Риск выкидыша и мертворождение: как кофе влияет на беременность Видео
13:16
Ореховый Спас 2020 – дата, традиции празднования и польза орехов Видео
12:48
В Киеве американец задушил многодетную проститутку и спрятал тело в диван
12:45
Срыв Нормандской встречи по Донбассу: у Кравчука назвали главную цель России Видео
12:40
Прогноз погоды на завтра: синоптик рассказала, кому достались дожди, а кому жара Видео
12:09
Экс-премьер Гончарук предрек досрочные выборы президента
11:40
Карантин в Украине с 1 ноября: СМИ назвали дату принятия решения Видео
11:34
Коронавирус в Украине 26 августа: число зараженных "перешагнуло" новую психологическую отметку
11:30
Эти продукты старят ваше лицо: топ-10 "виновников" Видео
11:28
Погружение в нищету: почему Беларуси пора готовиться к украинскому сценарию мнение Видео
11:10
У Зеленского рассказали, кто должен решать вопрос подачи воды в аннексированный Крым Видео
11:05
Зеленский заявил, чего хочет после окончания президентства Видео
10:56
Поджог автомобиля журналистов Схем: полиция задержала подозреваемого
10:39
В Беларуси начали "увольнять" депутатов: оппозиция заявила о новых нарушениях Лукашенко Видео
10:30
Новый скандал: Снежана Егорова распекла Зеленского и похвалила Лукашенко
10:14
ЕС не просто унижает Украину, он еще и требует это унижение оплатить мнение
10:13
Зеленский заговорил об ответственности тех, кто допустил легкую сдачу Крыма
10:05
"Решать должна Украина": Зеленский призвал ЕС дать конкретный ответ по судьбе страны Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять