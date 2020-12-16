УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ

16 декабря 2020, 10:08
Прослушать новость
Остановить

Премию Витренко получит за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

Витренко
Витренко получит премию от Нафтогаза / УНИАН

Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить огромную премию бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко, которого сейчас Владимир Зеленский предлагает назначить первым вице-премьером-министром энергетики. Размер премии составляет 4 миллиона долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомых с итогом заседания набсовета НАКа, состоявшегося еще 14 декабря. Премию Витренко получит за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

"Такое решение было принято вчера", - сказал один из собеседников агентства.

Таким образом снят конфликт интересов, который мог бы возникнуть в случае назначения Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Отметим, в феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтегаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов.

Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства.

В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нафтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража средства. Тогда Зеленский предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Юрий Витренко – что о нем сообщалось ранее:

Нафтогаз Юрий Витренко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Карантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещеноКарантин в Украине: Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря - что запрещено "Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса"Путин превращается в овощ": эксперт назвал условие возвращения Украине Крыма и Донбасса "Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко"Посмотри на себя в зеркало": Кравчук жестко поставил на место Порошенко На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ В России заявили о возможном возобновлении боевых действий на ДонбассеВ России заявили о возможном возобновлении боевых действий на Донбассе
Следующий материал

Последние новости

10:16
Андрей Рыбак признался, общается ли с ним Ксения Мишина после Холостячки
10:12
Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы Видео
10:09
Когда вместо мозгов - ностальгия: почему нельзя запрещать российскую вакцину мнение
10:08
"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ Видео
10:08
Лукашенко раскрыл планы о битве за власть в Беларуси Видео
Реклама
09:48
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
09:32
YouTube не работает: произошел очередной сбой в работе сервисов Google
09:32
Борьба с пиратством: в ЕС сделали заявление о работе Вконтакте и Telegram Видео
09:27
Коронавирус в Киеве: за сутки нашли почти две тысячи новых больных
08:44
Танцы "зеленой" команды по граблям истории продолжаются мнение
08:33
Трамп пытается назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена - СМИ Видео
08:16
Коронавирус в Украине снова рванул вперед: много смертей и больше 10 тыс. новых зараженных Видео
07:43
Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото
07:35
Байден назначит нового посла США в Украине – Волкер
07:35
Повторное заражение коронавирусом: в Минздраве рассказали, кто в зоне риска Видео
07:14
Комаровский объяснил, почему пациенты с COVID-19 пытаются покончить с собой Видео
06:55
Зеленский вступил в последнюю фазу своего президентства мнение
06:54
Вакцинация от COVID-19 вакциной Pfizer: в компании назвали все побочные эффекты Видео
06:25
Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021 Фото Видео
06:08
Рада приняла Госбюджет: каким будет курс доллара в 2021 году для украинцев Видео
Реклама
06:03
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
06:02
Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением
05:30
Новый удар по России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене Видео
04:53
Врач описал связь между курением и заражением COVID-19
04:12
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
03:29
У Санта-Клауса оказался иммунитет к коронавирусу – ВОЗ Видео
02:49
Путин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому Видео
02:09
Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто
01:34
Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий Видео
01:08
Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19
00:51
Стало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​ Видео
00:22
Катастрофа самолета МАУ: Канада обнародовала свой отчет Видео
00:00
Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном​ Видео
15 декабря, вторник
23:45
Google Chrome заблокировал файл как опасный – что делать?
23:18
​В Украине официально запретили новогодние корпоративы​ Видео
23:15
В Сети появились новые скриншоты из грядущего зомби-экшена Resident Evil 8
22:59
Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса Видео
22:29
"Слуги народа" обсудили с Зеленским назначение министров - что решили
22:29
Навальный отреагировал на слухи о попытке второго отравления Видео
22:09
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
Реклама
22:08
Асмус покрасилась в черный цвет и вызвала подозрение фанатов
22:02
Умер легендарный футболист Динамо и сборной СССР
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в четвертой серии 15-12-2020
21:42
ЕС выделил средства бедным странам на вакцины от COVID-19 Видео
21:33
Обнаружен​ новый вид коронавируса​​: в ВОЗ заявили об угрозе Видео
21:21
"Не давайте публичных советов": Комаровский разругал звезд с COVID-19 Видео
21:08
Оккупанты Крыма по-варварски выкачивают воду из курортных водоемов
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в третьей серии 15-12-2020
20:29
Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса
20:28
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять