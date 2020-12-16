"Нафтогаз" выплатит Витренко премию в 4 миллиона долларов - СМИ

Витренко получит премию от Нафтогаза / УНИАН

Наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить огромную премию бывшему исполнительному директору компании Юрию Витренко, которого сейчас Владимир Зеленский предлагает назначить первым вице-премьером-министром энергетики. Размер премии составляет 4 миллиона долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомых с итогом заседания набсовета НАКа, состоявшегося еще 14 декабря. Премию Витренко получит за результаты спора в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом" по делу о транзите газа.

"Такое решение было принято вчера", - сказал один из собеседников агентства.

Таким образом снят конфликт интересов, который мог бы возникнуть в случае назначения Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Отметим, в феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтегаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов.

Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства.

В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нафтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража средства. Тогда Зеленский предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

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