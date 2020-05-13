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"Культурный сбор" отменяется: в Слуге народа объяснили новый налог

13 мая 2020, 18:49

Никаких дополнительных налогов или сборов не появляется, подчеркнула Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук
Евгения Кравчук объяснила культурный сбор / УНИАН

В среду, 13 мая, депутаты от Слуги народа заговорили о культурном сборе. Но за несколько часов "новый налог" успел обрасти мифами, мол, украинцев заставят платить за культуру.

Чуть позже заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук объяснила суть новшества.

"Во время кризиса креативные индустрии являются одними из наименее защищенных и для них обременительно, а часто и невозможно сохранять жизнеспособность с таким размером НДС. Для нас важно, прежде всего, помочь им выйти из тени и привлечь большее количество потребителей. Достичь этого можно, снижения стоимость товаров и услуг, а также через создание новых интересных проектов", - объяснила Кравчук.

По ее словам, депутаты решили уточнить некоторые нормы налогового кодекса, чтобы применить к операциям креативных индустрий льготные ставки НДС 7% и 0%. Перечни этих операций пока уточняются.

"Таким образом, никаких дополнительных налогов или сборов не появляется. Наоборот, эти изменения позволят учреждениям культуры оставить у себя больше средств, которые можно вложить в развитие и сделать свои товары и услуги более доступными для людей", - резюмировала депутат.

Читайте такжеНовый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работатьНапомним, в среду, 13 мая, народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук рассказала о введении нового специального налога на развитие культуры.

По словам депутата, Рада также рассмотрит программу по развитию культурной сферы, пострадавшей в связи с введением карантина.

"Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах. Сегодня первый. Он поможет уменьшить аренду, например кинотеатрам, которые не могут открыться во время карантина", - заявила Кравчук.

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