Зеленский освободил от уплаты соцвзноса ряд предпринимателей

Финансовое послабление для предпринимателей / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский поставил подпись под внесением изменений в закон о сборе и учете единого социального взноса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, внесены поправки в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по устранению дискриминации по кругу плательщиков, принятый парламентом 13 мая 2020 года.

Изменения предполагают, что самозанятые лица и физлица-предприниматели с основным местом работы освобождаются от уплаты за себя единого социального взноса за те месяцы, за которые уплатил страховой взнос работодатель с 1 января следующего года.

Читайте также"Мы делаем это для украинцев": Зеленский дал ход закону о рынке землиВ документе уточняется, что для физлиц-предпринимателей, членов фермерского хозяйства и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, отменяется необходимость платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в течение которых они не получали прибыль. Нововведения не коснутся тех ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Также данный закон предусматривает государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, не совершавшими такой деятельности и не получавшими доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по соцвзновам и штрафов.

Как ранее сообщалось, Зеленский внес в парламент как неотложный законопроект под №3553, который посвящен усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета в Украине.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили о том, что министром обороны Андреем Тараном был подписан приказ о призыве на военную службу офицеров запаса в течение июня-июля 2020 года. Всего призыву подлежат (по 16 военно-учетным специальностям) около 500 таких офицеров (в возрасте до 43 лет).