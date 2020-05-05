УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции

5 мая 2020, 19:47

Меньше денег в этом году получит культура, образование и наука.

Рада удвоила финансирование налоговых полицейских / Фото: Схемы

Депутаты удвоили финансирование налоговой милиции, которую ранее обещал полностью ликвидировать президент Владимир Зеленский.

Как говорится в расследовании проекта Схемы: коррупция в деталях, в бюджете на 2020 год парламентарии уменьшили расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы обеспечить медицину во время пандемии коронавируса.

Однако депутаты не забыли дополнительно выделили 450 млн гривен на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции в ее составе, удвоив таким образом бюджет этого органа.

"Это — реформированная структура, которая держит в страхе немало украинских предпринимателей и которую команда Владимира Зеленского обещала ликвидировать", — отмечают журналисты.

Вместо ликвидированной налоговой полиции планировали создать Бюро финансовых расследований. Народный депутат от Слуги народа Данил Гетманцев еще в прошлом году убеждал, что это программный пункт президента Украины и его партии. Однако комитет в январе 2020 года отклонил данную инициативу. Сам нардеп отказался объяснять журналистам причину, почему они отказались от поддержки этого "пункта", но отметил, что он и по сей день "очень агитирует" за этот законопроект.

А, между тем, налоговая полиция получила усиленное финансирование, оставив далеко позади культуру и науку, а также пандемию Covid-19.

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.

Сейчас вы просматриваете новость «Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:53
Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий
19:49
Что полезно для теленка – не подходит для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
19:47
Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции
19:35
Экс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна
19:29
Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото Фото
19:22
День Киева 2020: у Кличко решили, как будут праздновать в карантин Видео
18:53
Трамп пообещал миру правду о происхождении коронавируса Видео
18:52
Как влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответ
18:45
В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление Фото
18:44
Салон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантину
18:35
Заграница поможет: стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса
18:12
Рейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУ
17:50
Ветер любви 30 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
17:40
"Пришла домой, а через час вышла с головой": под Харьковом простились с 13-летней Кристиной
17:39
Пора домой: в Генпрокуратуре "раскручивают" экстрадицию Януковича
17:11
В Украине хотят отменить льготы для населения по электроэнергии
17:00
Ветер любви 29 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
16:56
Избивали и душили: в Донецкой области копы зверски пытали парня
16:28
Трубы горели: в Кривом Рогу подростки разгромили магазин из-за алкоголя
16:18
Массовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал сроки
16:15
Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом
15:59
В Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине
15:50
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдавала
15:32
Украина резко возобновила поставки бензина из России
15:20
Отрава для Ковида: Индия передала Украине лекарство от коронавируса Видео
15:10
Выйдем на протесты: ультрас Динамо решили "вписаться" за активиста Стерненко
14:57
Драка за храм: на Буковине схлестнулись сторонники ПЦУ и УПЦ МП, есть раненые
14:41
Карантин в Киеве: Кличко рассказал, что будет с массовыми акциями 8 и 9 мая
14:36
В РФ медик предложил пересаживать кал ради борьбы с коронавирусом Видео
14:30
Футболисту Карпат пообещали взбучку за Ленина, бабушку и СССР
14:26
Коронавирус напал в декабре: в ВОЗ сделали неожиданное заявление о Ковиде Видео
14:19
Коронавирус уничтожил Дом-2 по-английски - Остров Любви
14:00
СМИ узнали, как Укрзализныця начнет запускать ж/д перевозки после карантина
13:56
Как и когда в Украине откроют метро: Шмыгаль раскрыл детали
13:32
Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять Видео
13:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
13:12
Страна Лавкрафта 2020 - дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн Видео
13:11
"Соберемся в Минске": Зеленский получил от Бацьки неожиданное приглашение
12:41
"Слетит монобольшинство": Арахамия высказался о новых чистках в Слуге народа
12:32
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
12:30
В Шереметьево погибли 40 человек: названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100 Видео
12:18
Календарь стрижек красоты: благоприятные дни для стрижки в мае 2020
12:11
Гороскоп на 6 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут насмешки судьбы, а кого - любовный обман
11:55
Мощные ливни с грозой: синоптик рассказала, когда Киеву ждать прояснения
11:46
Украина подошла к пику коронавируса: Шмыгаль рассказал, когда он "сдуется" Видео
11:27
Новые мутанты 2020 - как смотреть онлайн Видео
11:11
Москва "откусила" половину коронавирусного пирога в России: свежая статистика Видео
10:50
Бизнес поддерживает медработников - передано 1 млн грн на средства индивидуальной защиты
10:49
У сотрудника Новой почты нашли COVID: стало известно, опасны ли посылки
10:30
Атакует вирус и может его убить: в Израиле нашли лекарство от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять