Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции

Рада удвоила финансирование налоговых полицейских / Фото: Схемы

Депутаты удвоили финансирование налоговой милиции, которую ранее обещал полностью ликвидировать президент Владимир Зеленский.

Как говорится в расследовании проекта Схемы: коррупция в деталях, в бюджете на 2020 год парламентарии уменьшили расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы обеспечить медицину во время пандемии коронавируса.

Однако депутаты не забыли дополнительно выделили 450 млн гривен на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции в ее составе, удвоив таким образом бюджет этого органа.

"Это — реформированная структура, которая держит в страхе немало украинских предпринимателей и которую команда Владимира Зеленского обещала ликвидировать", — отмечают журналисты.

Вместо ликвидированной налоговой полиции планировали создать Бюро финансовых расследований. Народный депутат от Слуги народа Данил Гетманцев еще в прошлом году убеждал, что это программный пункт президента Украины и его партии. Однако комитет в январе 2020 года отклонил данную инициативу. Сам нардеп отказался объяснять журналистам причину, почему они отказались от поддержки этого "пункта", но отметил, что он и по сей день "очень агитирует" за этот законопроект.

А, между тем, налоговая полиция получила усиленное финансирование, оставив далеко позади культуру и науку, а также пандемию Covid-19.

Напомним, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Как известно, Зеленский сообщил, что вследствие реформы медицины, которую начала реализовывать предыдущий министр здравоохранения Уляна Супрун, прогнозируется увольнение 50 тысяч медиков.