Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник

В Киеве мужчина домогался женщин в туалетах супермаркета / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

На столичной Оболони в женских уборных торгового супермаркета мужчина домогался посетительниц. Он врывался в кабинку туалета, заранее открыв ее извне, и с помощью физической силы совершал насильственные действия сексуального характера. Лицо прятал под медицинской маской.

Инциденты произошли в марте 2019 года. Теперь же мужчину осудили, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Судебное разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний.

Свою вину подозреваемый отрицал, но признал, что врывался в женские туалеты "шутя".

"Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты. После исследования доказательств мужчина уже не отрицал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал", – отметили в пресс-службе.

Читайте такжеСнимал издевательства на видео: в Днепре задержали 56-летнего педофилаПриговором Оболонского районного суда города Киева от 24 мая 2021 мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к трем годам лишения свободы.

Также судом удовлетворено гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тысяч гривен каждой.

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