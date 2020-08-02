"Жаль, что не Натаха Влащенко": активист позлорадствовал избиению телеведущей в поезде

Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде / Фото facebook.com/anastaisha.lygova

Активист общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тарас Писаржевский позлорадствовал по поводу избиения и попытки изнасилования телеведущей Интера Анастасии Луговой, которая произошла в поезде Киев-Мариуполь 1 августа.

В частности, Писаржевский написал в Facebook, что жаль, что на месте пострадавшей оказалась не телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко.

"Жаль, что не Натаха Влащенко. Но тоже медиапроститутка, как никак", - написал он.

Телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко, в свою очередь, попросила своих подписчиков выяснить, действительно ли работает Писаржевский в Раде, как это указано на его странице в соцсети. Также Влащенко призвала спикера парламента Дмитрия Разумкова уволить Писаржевского, если он занимает в Раде какую-либо должность.

Влащенко поддержали многие ее коллеги.

"Если он (Писаржевский, - ред.) действительно работает в Раде, то в понедельник это должно закончится для него. Хотя убрать это недоразумение должны были раньше. Бегло просмотрев страницу этого несчастья, становится заметно, что там что-то маленькое, мерзкое и закомплексованное", - написал , журналист Василий Апасов.

Утром в воскресенье, 2 августа, Тарас Писаржевский извинился за свой злорадный комментарий.

"Оценив это сообщение с точки зрения постороннего человека, четко осознаю, насколько это высказывание, да и в целом это сообщение, в данном контексте, стало справедливо возмутительным для всех людей, которые имели возможность о нем услышать. Сегодня мне уже самому до конца четко трудно понять, что именно тогда мной руководило, поскольку — действительно: и женщина с ребенком попала в трагическую ситуацию, оставшись в одиночестве один на один с преступником. Поэтому, принося искренние извинения всем, кому нанес досаду, сообщение удаляю", — написал Писаржевский на своей странице в Facebook.

Как сообщал Главред, ранее Анастасия Луговая, на которую посреди ночи в поезде "Мариуполь-Киев" напал мужчина в трусах и на глазах у маленького сына пытался изнасиловать, рассказала, как себя чувствует после того, что ей пришлось пережить. Женщина получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

"Не могу привыкнуть к девушке в зеркале(((Проснулась в 6 утра от боли.Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", - написала Луговая в Facebook.

Анастасия Луговая после нападения / Фото facebook.com/anastaisha.lygova

"Я уверена, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!", - добавила пострадавшая.