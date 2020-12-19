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Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном

19 декабря 2020, 12:56

Мужчина подозревается в препятствовании деятельности съемочной группе.

Шеврон полиция
Полиция задержала подозреваемого в нападении / УНИАН

Сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который в день памяти Голодомора напал на журналистку в прямом эфире.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, мужчина подозревается в препятствовании съемочной группе в День памяти голодомора на столичном Печерске.

"Вскоре суд будет избрать мужчине меру пресечения", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в ходе досудебного расследования удалось выяснить, что нападавший 1989 года рождения и раньше не судим. Во время обыска у него дома нашли одежду, в которой он был во время нападения на журналистку.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1. ст.171 (Препятствие законной деятельности журналистов). Ему грози штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или ограничение воли на срок до трех лет.

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Нападение на журналиста в Киеве:

  • Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
  • Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.
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