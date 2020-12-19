Нападение на журналистку в Киеве: в полиции раскрыли подробности о задержанном

Мужчина подозревается в препятствовании деятельности съемочной группе.
Сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который в день памяти Голодомора напал на журналистку в прямом эфире.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, мужчина подозревается в препятствовании съемочной группе в День памяти голодомора на столичном Печерске.
"Вскоре суд будет избрать мужчине меру пресечения", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что в ходе досудебного расследования удалось выяснить, что нападавший 1989 года рождения и раньше не судим. Во время обыска у него дома нашли одежду, в которой он был во время нападения на журналистку.
По данному факту открыто уголовное дело по ч.1. ст.171 (Препятствие законной деятельности журналистов). Ему грози штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов (850 грн) или ограничение воли на срок до трех лет.
Читайте также"Бьют мало": Муждабаев оскандалился постом о нападении на журналистку в Киеве
Нападение на журналиста в Киеве:
- Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
- Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
- В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.