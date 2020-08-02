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Жуткая попытка изнасилования: Укрзализныця обратилась к Нацполиции

2 августа 2020, 21:59

Также администрация Укрзализныци извинилась перед пострадавшей Анастасией.

Укрзализныця
Укрзализныця экстренно обратилась к Нацполиции / cfts.org.ua

Анастасия Луговая, на которую посреди ночи в поезде Мариуполь-Киев напал мужчина в трусах и на глазах у маленького сына пытался изнасиловать, рассказала, как себя чувствует после того, что ей пришлось пережить. Женщина получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

После этого жуткого случая Укрзализныця экстренно обратилась к Нацполиции с просьбой возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Также администрация Укрзализныци извинилась перед пострадавшей Анастасией и добавила, что сопровождение поездов сделает передвижение пассажиров более безопасным.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

Также Главред писал, что активист общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тарас Писаржевский позлорадствовал по поводу избиения и попытки изнасилования телеведущей Интера Анастасии Луговой, которая произошла в поезде Киев-Мариуполь 1 августа.

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