Проводники умоляли взять деньги: подробности нападения на женщину в поезде

Появились подробности нападения на женщину в поезде Мариуполь-Киев / УНИАН

В поезде "Мариуполь-Киев" произошел вопиющий случай – пассажир в трусах ворвался в купе, начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать. Анастасия Луговая, на которую совершили нападение, рассказала жуткие подробности инцидента. По ее словам, проводники поезда намеренно не вызвали полицию и предлагали ей деньги, чтобы она не обращалась в полицию.

Об этом Луговая рассказала в комментарии "5 каналу".

"Помогли нам в соседнем вагоне. Там проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто", - рассказала Анастасия Луговая.

Эту информацию также подтвердил муж Анастасии, отметив, что нападающий ехал "зайцем".

"Как потом оказалось, он ехал в этом поезде "зайцем". Это подтвердило то, что еще проводники не хотели, не вызывали полицию. Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие. А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, "нас уволят с работы", - отметил Владимир Захаренков, муж Анастасии Луговой.

Читайте такжеВ Сумах вспыхнули массовые волнения из-за группового изнасилования ребенкаНапомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком.

"По словам Анастасии Луговой, около 3:00 неизвестный проник в купе, одетый в трусах, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Из-за криков проснулся сын девушки, он также начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить мальчика. Девушка задержала удар, пообещав, что сделает все что угодно, чтобы он не трогал сына. Дальше мужик перестал агрессировать, снял трусы и начал к ней приставать", - говорится в сообщении Типичного Киева в соцсети.