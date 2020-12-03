Напоил и изнасиловал 12-летнюю: всплыли новые факты в деле фотографа Ктиторчука

Снимки обнаженной девочки были найдены правоохранителями в компьютере арестованного фотографа.
Известного фотографа Александра Ктиторчука подозревают в изнасиловании 12-летней воспитанницы одного из интернатов.
Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в полиции, снимки Марины (имя изменено) были найдены правоохранителями в компьютере арестованного фотографа.
В сообщении отмечается, что события происходили 2 года назад. Подчеркивается, что после ссоры с родителями девочка убежала из дома и по совету одной из подруг села в машину к Ктиторчуку. Пострадавшая рассказала, что в машине она оказалась рядом с фотографом.
"В это время мужчина неожиданно для девочки начал касаться ее груди. 12-летнему ребенку это не понравилось, она оттолкнула фотографа и предложила подруге поменяться местами. После этого мужчина начал щупать грудь Иры", - рассказал детали преступления собеседник.
После того, как Ктиторчук угостил жертву алкоголем, Марина опьянела и заснула на обустроенной постели в салоне микроавтобуса. Проснулась она в момент, когда ее якобы начал раздевать фотограф. Марина рассказала, что сопротивлялась, но мужчина изнасиловал ее.
Во время обыска у известного фотографа был изъят ноутбук, в котором хранились снимки обнаженной Марины и других девочек, сообщает источник.
"Однако помимо снимков с этим ребенком есть и другие. Например, сделанные в том же Mercedes Vito. На одном фото маленькая девочка только в трусиках лежит на спине в салоне микроавтобуса с раздвинутыми ногами. Есть и полностью обнаженные дети – фото сделаны в студии и в каком-то подъезде за решеткой, которая закрывает выход на крышу", – добавил собеседник.
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Дело фотографа Ктиторчука: что известно
- Ранее полицейские разоблачили 56-летнего мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних девочек.
- Позднее выяснилось, что это известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.
- В полиции уточнили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей.
- Как известно, Ктиторчуку недавно избрали меру пресечения.
- Мужчину отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.