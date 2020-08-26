Нардеп рассказал о состоянии больной коронавирусом Тимошенко

Юлия Тимошенко заболела коронавирусом/ facebook.com/yan.dobronosov

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, у которой диагностировали коронавирус COVID-19, находится в критическом состоянии. При этом она не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, у Тимошенко высокая температура.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это соответствующие прочие приспособления, которые нужно применять в соответствии с протоколом", – заявил депутат.

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко медики оценивают как стабильно тяжелое. Сообщалось, что политик якобы подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).