Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня

Документ подписали 45 политиков.
В Верховной Раде 45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня, учрежденный правительством на минувших выходных.
"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня", - сообщил в Facebook нардеп Александр Дубинский.
Политик опубликовал в соцсети документ, в котором указаны фамилии его коллег, поставивших подпись под обращением.
"Фамилии тех, кому не пох*й", - уточнил Дубинский.
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Карантин выходного дня в Украине:
Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.