Нардепы обратились в суд для отмены карантина выходного дня

Депутаты выступили против карантина выходного дня / УНИАН

В Верховной Раде 45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить карантин выходного дня, учрежденный правительством на минувших выходных.

"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня", - сообщил в Facebook нардеп Александр Дубинский.

Политик опубликовал в соцсети документ, в котором указаны фамилии его коллег, поставивших подпись под обращением.

"Фамилии тех, кому не пох*й", - уточнил Дубинский.

Карантин выходного дня в Украине: