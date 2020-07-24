Наркоманов оставят под стражей: стало известно, что Зеленский предлагает Раде

Законопроект Зеленского зарегистрировали в Раде 21 июля / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский предложил Верховной Раде рассмотреть законопроект, в случае принятия которого подозреваемые в совершении связанных с наркотиками преступлений не смогут выйти на свободу под залог.

Об этом говорится в тексте зарегистрированного в Раде законопроекта №3915, автором которого выступил украинский гарант.

Инициатор проекта закона предлагает парламентариям внести изменения в часть 4 183 статьи Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают отмену права внесения залога лицам, обоснованно подозреваемым в совершении преступлений, классифицирующимся по 307 статье УКУ.Читайте такжеКопы торговали наркотиками: Аваков и все руководство МВД нагрянули в Павлоград

Данные изменения касаются граждан, которых обвиняют в незаконном производстве, а также приобретении, хранении, транспортировке или сбыте наркотических препаратов, либо же их аналогов.

В случае принятия законопроекта суды смогут избирать в качестве меры пресечения для таких лиц исключительно содержание под стражей.

Власти полагают, что такая инициатива позволит правоохранительной системе более тщательно реагировать на распространение наркотиков в Украине.

Напомним, вчера, 23 июля, гражданин 1988 года Роман Скрипник пытался осуществить теракт в центре Полтавы. Захватив заложника, он направлялся в Киев. Примечательно, подозреваемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности по связанным с наркотиками статьям, однако не был заключен под стражу.