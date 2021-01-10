"Народ нас поменяет": в Слуге народа рассказали о передаче Украины во внешнее управление

Александр Дубинский / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский прокомментировал массовые протесты в Украине из-за повышения коммунальных тарифов.

Как подчеркнул он в своем Facebook, причиной является "полная и безоговорочная передача страны во внешнее управление".

По его мнению, транснациональные корпорации повторяют в Украине политику освоения колоний прошлого века, когда местное население облагалось удушающими податями на фоне разграбления природных ресурсов при полном попустительстве местных властей, что приводило к волнениям и бунтам.

"Если мы, как власть, несущая полную ответственность за происходящее в стране, нацелены на такое развитие событий - менять ничего не нужно. Народ поменяет нас сам", - считает народный избранник.

Среди путей выхода из кризиса он назвал необходимость стабилизации социальной политики, снижение тарифов, а также уменьшение фискального и силового давления на бизнес.

Читайте также"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном"Для чего, в первую очередь, нужно начать демонтаж системы внешнего управления, принимать решения, исходя из интересов всего украинского народа, а не тех, кто "советует", преследуя свои, чаще всего корыстные, интересы, которые ничего общего с интересами Украины и абсолютного большинства её граждан не имеют. Выдумывать ничего не надо. Потому что именно это написано в избирательной программе партии", - добавил Дубинский.

Напомним, во многих городах Украины состоялись массовые акции протеста из-за роста тарифов на ЖКХ. Люди вышли на протест из-за повышения тарифов на газ и другие коммунальные услуги.