"Писька сенсацийна": Кличко опозорился из-за очередного перла

Кличко выдал очередное перл / УНИАН

Сегодня мэр города Киева Виталий Кличко допустил очередной ляп во время брифинга по ситуации с коронавирусом в столице.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

Так, мэр Кличко во время брифинга так разволновался, когда комментировал фото, где он сидит в кафе и якобы нарушает карантин, что вместо слова "после" сказал "писька" и ели произнес слово "сенсационных".

По его словам, многие политики уже начали грязную избирательную кампанию и занимаются распространением лжи и манипуляций. Вот комментарий, который так тяжело дался мэру:

"Потому что у меня спрашивали, после некоторых "сенсационных" публикаций в СМИ, или нарушаю я карантин. Я иногда бываю - провожу встречи или ужинаю - на летних террасах ресторанов и кафе. Это так. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться ", - сказал Кличко.

Как ранее писал Главред, Виталий Кличко на протяжении последних нескольких месяцев призывал киевлян "не шастать" и строго соблюдать карантин, который он сам нарушил сразу по нескольким пунктам. Сейчас, мэра поймали на нарушении карантинных норм в одном из столичных ресторанов.