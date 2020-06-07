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У Авакова придумали жесткое наказание для злостных нарушителей ППД

7 июня 2020, 22:59

Таким образом в Министерстве внутренних дел планируют решить проблему с высокой аварийностью на дорогах Украины.

скорость. движение, дорога. 50
В МВД будут наказывать злостных нарушителей ПДД / barometr.info

В Украине взялись за тех водителей, которые постоянно грубо нарушают правила дорожного движения. В частности, в МВД намерены пресечь разгильдяйство за рулем и приучить украинских водителей к ответственному вождению транспортных средств.

В ведомстве ужесточат наказание для автолюбителей, которые регулярно нарушают ПДД и отказываются серьезно относиться к ограничениям по скорости.

Так, в МВД намерены злостных нарушителей, регулярно превышающих скорость, лишать водительских прав и отправлять на повторную сдачу экзаменов в автошколу. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, сразу права отбирать никто не планирует. Однако если человек был остановлен патрульными как минимум десять раз, то такому водителю придется ходить пешком и ездить в общественном транспорте, пока он не пересдаст экзамен в автошколе.

Таким образом в Министерстве внутренних дел планируют решить проблему с высокой аварийностью на дорогах Украины.

В рамках этой же программы ранее была внедрена на автотрассах Украины фото- и видеофиксация. Как рассказали в пресс-службе МВД, всего за три дня статистика по ДТП существенно улучшилась, правонарушений и аварий стало намного меньше.

Как ранее писал Главред, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости.

Также отметим, после официального начала работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД, украинские автолюбители начали искать пути, как избежать наказания в случае превышения скорости.

ДТП скорость нарушение Арсен Аваков Антон Геращенко
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