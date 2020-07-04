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На Азовском море отдыхающим наносят ожоги ядовитые медузы

Туристы обращаются к медикам.

4 июля 2020, 23:19
Медузы угрожают курортникам / Фото: Игорь Дудник/Facebook

Побережье Азовского моря в июле 2020 года заполонили гигантские ядовитые медузы, которые могут нанести ожоги отдыхающим, поэтому купаться в море практически невозможно.

Фото и видео нашествия люди публикуют в социальных сетях.

Туристы жалуются на большое количество медуз на пляжах в Донецкой и Запорожской областях. Их заметили, как возле курортных Кирилловки и Бердянска, так и возле Мариуполя.

Азовское море летом нынешнего года атакуют медузы вида корнерот, которые известны ядовитостью и жалят отдыхающих. Они в огромных количествах волнами прибиваются к берегу, поэтому туристы не могут купаться на пляжах.

Медузы на Азове появились из-за повышения уровня солености воды, причиной послужила чрезмерно жаркая погода летом, а также аномально теплая зима.

Медузы не просто доставляют неудобства курортникам. Специалисты рекомендуют быть с ними осторожнее, поскольку можно получить серьезный ожог, для лечения которого необходимо обращаться к медикам.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на побережье Азовского моря туристов атакуют морские блохи.

Как ранее сообщалось о том, что в Одессе туристы не соблюдают социальную дистанцию, поэтому возможна вспышка коронавируса.

новости Украины Азовское море медузы туристы отдыхающие
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