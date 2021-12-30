Нашли без белья в сарае: в Черновцах мужчина жестоко изнасиловал и перерезал горло пенсионерке

Насилие / Информатор

В Черновцах мужчина отсидит 15 лет в тюрьме из-за жестокого убийства и изнасилования 65-летней женщины.

Как пишет издание "Молодой Буковинец", преступление произошло еще в апреле 2008 года.

Тогда обидчику было всего 22 года. Он накануне днем приехал в родное село в Сокирянском районе с заработков. После встречи с друзьями и родственниками он в состоянии алкогольного опьянения вечером зашел в дом своей 65-летней соседки, чтобы вступить с ней в половые отношения, но женщина ему в интиме отказала, после этого он ударил ее в лицо, из-за чего она упала.

"После изнасилования мужчина перерезал женщине горло ножом и скрылся, а через 3 дня покинул территорию Украины, долгое время избегая уголовной ответственности за совершенное", - говорится в сообщении.

Зарезанную и изнасилованную женщину нашли утром в сарае в полуобнаженном виде, без нижнего белья.

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Была вся избита

Эксперты установили, что женщина скончалась от сильного кровотечения из-за проникающей резаной раны на шее. Также на ее теле следователи обнаружили множественные телесные повреждения – переломы ребер, синяки и колото-резаные раны.

Суд разошелся в приговоре

Но Новоселицкий районный суд Черновицкой области признал мужчину невиновным в инкриминируемых ему преступлениях и оправдал, мотивируя свое решение недоказанностью его вины в совершении насильственных действий в отношении погибшей.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда с таким выводом суда первой инстанции не согласилась, считая, что все доказательства свидетельствовали о совершении преступлений именно этим молодым человеком.

Мужчина утверждал, что еще с 14 лет имел с женщиной добровольные половые отношения, и вечером до ее гибели также у них был секс. Впрочем, его слова не нашли подтверждения.

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Также суд учел, что между обвиняемым и погибшей была большая разница в возрасте - 43 года, поэтому критически отнесся к таким объяснениям и признал их неправдивыми и предоставленными для того, чтобы ввести суд в заблуждение и избежать наказания.

Задержали за изнасилование

Так что уже 35-летнему жителю Черновицкой области даже через 13 лет после совершенного не удалось избежать наказания. За это время он даже создал семью. У него есть жена и дети. Но в октябре 2019 его задержали, ведь анализ ДНК подтвердил причастность к давним преступлениям.

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Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, установив обстоятельства дела, исследовав все доказательства и заслушав стороны, признала мужчину виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, что повлекло за собой особо тяжкие последствия) и по п. 10 ч. 2 ст. 115 КК Украины (преднамеренное противоправное причинение смерти человеку с изнасилованием (преднамеренное убийство).

Теперь за совершенное мужчина отсидит в тюрьме 15 лет.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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