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Насморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса Омикрон

18 января 2022, 15:14
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Симптомы нового штамма схожи с признаками Дельты.

Омикрон
Штамм Омикрон распространяется очень быстро, в зоне риске люди, которые не сделали прививки против COVID-19, - Минздрав / УНИАН

Главными симптомами при заболеваемости новой вариацией коронавируса Омикрон могут стать насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Значительных отличий от Дельты не установлено, поэтому у заболевших также могут быть кашель, хриплый голос, озноб или дрожь, лихорадка, а также потеря, либо искажение обоняния или вкуса.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, несмотря на то, что симптоматика может быть похожей на простуду, новая вариация COVID-19 может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Омикрон распространяется стремительно, в зоне риска находятся люди, которые не вакцинировались против коронавирусной инфекции.

Какие симптомы чаще всего наблюдаются у заразившихся Омикроном

  • насморк (73%)
  • головная боль (67,5%)
  • усталость (63,5)
  • чихание (60%)
  • боль в горле (59,6%)

Также в ведомстве указывают, что серьезных отличий симптомов вариации Омикрон от Дельты, которая сейчас является доминирующим штаммом в Украине, нет. Поэтому могут фиксироваться и дополнительные признаки.

Дополнительные признаки заражения Омикроном

  • кашель (43,5%)
  • хриплый голос (35,7%)
  • озноб или дрожь (30%)
  • лихорадка (29,4%)

В Минздраве подчеркнули, что в случае любых симптомов острой респираторной вирусной инфекции следует обратиться к семейному врачу. Специалист должен предоставить направление на тест на COVID-19. До получения результатов тестирования следует избегать посещения мест скопления людей и придерживаться режима самоизоляции. Ведомство рекомендует вакцинироваться.

Коронавирус в Украине

Согласно данным Минздрава на утро вторника, 18 января, в Украине установлено 8558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 1 125 человек. Выздоровел 5 761 человек. Погибли 188 людей.

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Главный санитарный врач страны Игорь Кузин ранее предупреждал, что Минздрав прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине уже через полторы-две недели. Пиковые показатели заболеваемости могут фиксироваться в феврале-марте. Постепенная стабилизация ситуации ожидается в апреле.

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Минздрав новости Украины коронавирус в Украине омикрон
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