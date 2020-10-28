УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный

28 октября 2020, 10:34

На Донбассе армия США действовала бы иначе.

Война на Донбассе
В вооруженных силах нужно иметь выдержку, считает Гарри Табах / УНИАН

В случае интервенции НАТО защитит Украину, при этом Европа должна активнее участвовать в помощи нашей стране стать частью Евросоюза.

Такое мнение высказал американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах в программе ХристяTalk на канале Obozrevatel, видео которой опубликовано в YouTube.

"Я надеюсь, что такого (интревенции, - ред.) не будет. Но думаю, что, конечно, да (НАТО защитит Украину, - ред.). Опять же, когда вы говорите о НАТО, вы говорите о США, или о Европе, или о Турции? Мы в Америке постоянно подчеркиваем, что Украина - в огороде Европы. Европа должна активнее участвовать в этом. Меньше участвовать в наших выборах в Америка и больше – в жизни и помощи Украине стать частью Европейского Союза, частью НАТО, частью цивилизованного мира. Потому что явно и Украина, и Грузия стремятся к этому", - отметил американский военный деятель.

Также Табах оценил так называемое перемирие на Донбассе, когда оккупанты обстреливают украинскую армию, а наши военные не имеют права отвечать на обстрел.

"Как военный, я там не нахожусь, я там ничем не командую. Если бы это была американская армия, то мы бы действовали по-другому", - сказал военный.

Как пример он привел порядок ведения боя в армии США.

"При Обаме у нас был порядок ведения боя, что нельзя стрелять, пока по тебе не стрельнут, а когда пришел Трамп, он отменил этот приказ. Он сказал: если по вам стреляют, то стреляйте. А если командир – будь он командир роты, командир армии, командир батальона или корабля – считает, что его люди или аппаратура в опасности, стреляйте. И стреляйте наповал. И конечно, тогда наши солдаты уничтожили ИГИЛ, и больше мы этого не видим", - рассказал Табах.

"Российские самолеты, которые часто хулиганили, пролетая над нашими кораблями, приближаясь очень близко к нашим самолетам, создавая аварийную ситуацию. Давно они это делали? При Обаме они это делали постоянно, потому что мы не могли по ним стрельнуть", - добавил офицер.

По его словам, сложно сказать, какие решения должны принимать украинские офицеры в окопах на Донбассе – отвечать на огонь с той стороны или не отвечать.

"Иногда надо выдержать и не входить в бой. Но некоторые не выдерживали и начинали палить в ответ. И уничтожали врага. Но командир на уровне роты или батальона не знает, что происходит на остальном фронте, он не знает, что происходит политически. Он знает только свое направление", - добавил военный.

"Поэтому часто в вооруженных силах нужно иметь выдержку, нужно понимать, что ты не видишь всю картину этого. У тебя приказ стоять здесь – и стой. Никакой самодеятельности, никаких личных идей", - резюмировал Табах.

Читайте такжеОбама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО

Напомним:

  • В сентябре журналист Юрий Бутусов на своей в Facebook опубликовал фотокопию приказа №330 за подписью министра обороны Андрея Тарана - о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
  • Согласно документу, военных будут штрафовать в том числе и за ответный огонь по врагу без прямого приказа командиров.
  • Шкала штрафов варьируется в зависимости от количества зафиксированных нарушений и от должности нарушителя (от 25% до 75% премии).
  • Позже экс-президент Петр Порошенко предложил оплачивать силами своей политической силы Европейская солидарность штрафы, которые на бойцов и офицеров ВСУ может наложить командование за открытый в зоне военного конфликта на Донбассе без приказа ответный огонь по боевикам.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Евросоюз НАТО интервенция российская агрессия война на Донбассе Гарри Табах новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:07
Украине и России грозит потеря Крыма – эксперт
11:06
Виноват COVID-19: метеорологи объяснили, почему прогнозы погоды стали менее точными
10:51
Зубная боль может быть признаком критического состояния Видео
10:51
В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80% Видео
10:45
Коронавирус и потеря обоняния – что делать и сколько дней длится Видео
Реклама
10:35
В Киеве испортится погода: синоптик раскрыл, чего ожидать Видео
10:34
НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный Видео
10:30
Ляшко "пролетел" мимо Рады: ЦИК подсчитала 100% бюллетеней Видео
10:13
Новые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа мнение
10:07
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
09:57
Как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19: пульмонолог назвал 5 способов Видео
09:50
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв болезни за сутки Видео
09:44
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
09:36
Пятна на Солнце размером с Землю продолжают расти: как скажется на самочувствии Видео
09:29
Почему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ
08:52
Коронавирус в Киеве ускорил темп и пересек "красную линию"
08:33
Два фашизоидных диктатора - Лукашеску и Пол Пут - нашли друг друга мнение
08:24
"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака Видео
08:17
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
07:49
Обама дал Путину "зеленый свет" на аннексию Крыма - офицер НАТО Видео
Реклама
07:25
Кто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз Видео
07:22
Венгерская наглость: чем закончится новый конфликт Киева и Будапешта мнение
07:21
Гороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупки Видео
06:56
Семья Садового заразилась коронавирусом
06:56
Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии мнение
06:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
06:27
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
06:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
06:00
Россия уйдет из Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт Видео
05:19
Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020
04:50
Ученые выяснили, чем опасна для тела диетическая газировка
04:22
Самые модные прически на короткие волосы 2020 на каждый день - фото Фото
04:06
Сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз Видео
03:37
Хэллоуин заглянул в GOG - праздничная распродажа со скидками до 90 %
03:30
Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе Видео
03:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите Видео
02:30
Сексолог рассказала, что нужно есть для сильного возбуждения
01:49
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
01:33
Чем может обернуться провал "слуг" на местных выборах – прогноз эксперта
01:03
Вдох носом, выдох ртом: почему именно так нужно дышать во время занятий спортом Видео
Реклама
00:32
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
00:19
Открытки с Днем бабушек и дедушек и теплые слова бабушке и дедушке в прозе и стихах
27 октября, вторник
23:57
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую жуткую отметку Видео
23:56
Решение КСУ о декларациях и доходах чиновников: у Зеленского сделали заявление Видео
23:27
Словацкий блогер записал видеообращение незадолго до смерти от COVID-19 Видео
23:15
СМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам Видео
23:00
Тест скорости интернета: простые способы
22:52
В Офисе президента прошлись по решению суда насчет Сытника
22:28
Ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса Видео
22:27
Удар по безвизу с ЕС: у Зеленского оценили решение КСУ по незаконному обогащению Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять