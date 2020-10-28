НАТО защитит Украину от интервенции - американский военный

В вооруженных силах нужно иметь выдержку, считает Гарри Табах / УНИАН

В случае интервенции НАТО защитит Украину, при этом Европа должна активнее участвовать в помощи нашей стране стать частью Евросоюза.

Такое мнение высказал американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах в программе ХристяTalk на канале Obozrevatel, видео которой опубликовано в YouTube.

"Я надеюсь, что такого (интревенции, - ред.) не будет. Но думаю, что, конечно, да (НАТО защитит Украину, - ред.). Опять же, когда вы говорите о НАТО, вы говорите о США, или о Европе, или о Турции? Мы в Америке постоянно подчеркиваем, что Украина - в огороде Европы. Европа должна активнее участвовать в этом. Меньше участвовать в наших выборах в Америка и больше – в жизни и помощи Украине стать частью Европейского Союза, частью НАТО, частью цивилизованного мира. Потому что явно и Украина, и Грузия стремятся к этому", - отметил американский военный деятель.

Также Табах оценил так называемое перемирие на Донбассе, когда оккупанты обстреливают украинскую армию, а наши военные не имеют права отвечать на обстрел.

"Как военный, я там не нахожусь, я там ничем не командую. Если бы это была американская армия, то мы бы действовали по-другому", - сказал военный.

Как пример он привел порядок ведения боя в армии США.

"При Обаме у нас был порядок ведения боя, что нельзя стрелять, пока по тебе не стрельнут, а когда пришел Трамп, он отменил этот приказ. Он сказал: если по вам стреляют, то стреляйте. А если командир – будь он командир роты, командир армии, командир батальона или корабля – считает, что его люди или аппаратура в опасности, стреляйте. И стреляйте наповал. И конечно, тогда наши солдаты уничтожили ИГИЛ, и больше мы этого не видим", - рассказал Табах.

"Российские самолеты, которые часто хулиганили, пролетая над нашими кораблями, приближаясь очень близко к нашим самолетам, создавая аварийную ситуацию. Давно они это делали? При Обаме они это делали постоянно, потому что мы не могли по ним стрельнуть", - добавил офицер.

По его словам, сложно сказать, какие решения должны принимать украинские офицеры в окопах на Донбассе – отвечать на огонь с той стороны или не отвечать.

"Иногда надо выдержать и не входить в бой. Но некоторые не выдерживали и начинали палить в ответ. И уничтожали врага. Но командир на уровне роты или батальона не знает, что происходит на остальном фронте, он не знает, что происходит политически. Он знает только свое направление", - добавил военный.

"Поэтому часто в вооруженных силах нужно иметь выдержку, нужно понимать, что ты не видишь всю картину этого. У тебя приказ стоять здесь – и стой. Никакой самодеятельности, никаких личных идей", - резюмировал Табах.

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Напомним:

В сентябре журналист Юрий Бутусов на своей в Facebook опубликовал фотокопию приказа №330 за подписью министра обороны Андрея Тарана - о премировании и штрафах для военнослужащих в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

Согласно документу, военных будут штрафовать в том числе и за ответный огонь по врагу без прямого приказа командиров.

Шкала штрафов варьируется в зависимости от количества зафиксированных нарушений и от должности нарушителя (от 25% до 75% премии).

Позже экс-президент Петр Порошенко предложил оплачивать силами своей политической силы Европейская солидарность штрафы, которые на бойцов и офицеров ВСУ может наложить командование за открытый в зоне военного конфликта на Донбассе без приказа ответный огонь по боевикам.