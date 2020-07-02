Трагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причину

Пожары в Чернобыле и трагедия в Карпатах произошли по вине власти, полагает эколог / УНИАН

Главная причина трагедии с наводнениями в Карпатах и пожаров в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) и в Житомирской области – некомпетентная власть.

Сейчас в Украине пожары в лесах просто не умеют тушить, рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко во время чата на Главреде.

Также собеседник привел пример некомпетентной работы украинских депутатов.

"Для борьбы с лесными пожарами необходимо возродить противопожарную авиацию; посадить лесхозы на государственное финансирование, чтобы они могли купить пожарные машины и нанять персонал для тушения пожаров; возродить обучение лесников и пожарников методике тушения лесных пожаров, так как сейчас это запущено…", – сказал он.

Собеседник добавил, что после пожаров лес восстанавливается на протяжении 70-100 лет, огонь уничтожает массу животных, растительный покров, загрязняет вредными веществами воздух.

"Некомпетентная власть – главная причина пожаров в Чернобыле и Житомирской области, а также нынешней трагедии с наводнениями в Карпатах", – заявил эксперт.

Борейко отметил, что лесники прекратили составлять протоколы за нарушение пожарной безопасности.

"…увеличение штрафов не всегда положительно влияет на борьбу с нарушениями. Когда штрафы были низкими, виновники их платили. Когда штрафы стали заоблачно высокими, виновники платят 200 гривен судебного сбора и обжалуют их в судах, часто выигрывая суды…", – поделился собеседник.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях в июне были наводнения, они привели к серьезным убыткам.

Масштабные пожары в Украине были в апреле – огонь охватил часть Чернобыльской зоны (зона отчуждения) и Житомирской области. В результате пожаров в зоне отчуждения сгорели села и советские базы отдыха, а на Житомирщине уничтожены десятки домов.