"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах

Эксперт считает, что Карпаты могут стать непригодными для жизни / goloskarpat.info

Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что регулярные паводки – опасная тенденция, поскольку правительство ничего не предпринимает для запрета рубки лесов в Карпатах и ничего не будет предпринимать. В качестве примера он привел недавнее заявление нового министра экологии о том, что якобы причиной паводков является перемена климата.

"Масштабы могут быть катастрофическими, вплоть до того, что в Карпатах станет невозможно жить. В оптимистический сценарий я не верю. Все, что ни делает правительство Украины по экологии, ведет к худшему: разрушили экологический контроль, разрушили Министерство экологии, закрыли экологическую прокуратуру, провели деэкологизацию законодательства, связали руки экологической инспекции бюрократическими разрешениями на проверки, сняли лесхозы с государственного финансирования", - сказал он во время чата в Главреде.

Эколог подчеркнул, что важно предпринимать революционные меры для предотвращения экологической катастрофы в Карпатах:

Первое - нужно полностью запретить рубки в Карпатах.

Второе – судить руководство Гослесагентства и его чиновников за "лесоцид" в Карпатах.

Третье – превратить Карпаты в один большой национальный парк.

"Вопрос со страшными паводками может быть снят через 70-100 лет, когда восстановится лес. Однако восстановиться он должен только природным путем, а не путем посадок. Потому что искусственный лес – это все равно, что спать с резиновой женщиной: он не имеет экологического иммунитета, а поэтому или сгорит, или будет сожран короедами", - подытожил Борейко.