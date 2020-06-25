Наводнение в Карпатах: эксперт пояснил, сколько времени нужно на восстановление лесов

В Карпатах - экологическая катастрофа / Фото: Facebook/Виталий Сенько

Директор общественной организации Киевский эколого-культурный центр Владимир Борейко заявил, что паводки и экологическую катастрофу в Карпатах может остановить только прекращение вырубки леса.

В интервью Апострофу он отметил, что укрепление дамб на горных реках Карпат и даже строительство новых не решит проблему региона. Он отметил, что такое решение будет дополнительной нагрузкой на бюджет, но не даст желаемого результата.

"Дамбы будут ломаться, разрушаться. Там такое напряжение воды, такая мощная кинетическая энергия, дамбы просто не выдержат. Кроме того, во-первых, строительство серьезных дамб, не таких маленьких как сейчас, - это колоссальные деньги. А, во-вторых, чтобы построить дамбы, надо снова рубить лес. Так зачем закапывать деньги в землю? Давайте перестанем рубить лес - и все ", - отметил Борейко.

По словам эксперта, на восстановление экологической ситуации в регионе уйдут десятки лет. Он подчеркнул, что для восстановления биогеоценоза леса нужно как минимум 30 лет.

Читайте такжеПотоп в Карпатах: под ногами женщины с детьми разверзлась земля"Мы не можем ускорить рост леса. Это сотни лет. Надо оценить карту с датами окончаний вырубок - 30 лет назад, 40 - тогда можно говорить об уменьшении катастрофы. Я думаю, что через 30 лет после прекращения вырубок наступит улучшение ситуации. Например, сейчас в местах, где вырубки прекратились 20-30 лет назад, уже есть самосев. Еще через 30 лет лес получит полноту - и мы будем иметь уже существенное улучшение, поскольку лес будет задерживать воду. Не так хорошо, конечно, как леса, в которые приезжаешь, идешь - и там мха чуть ли не по колено. Эти мха, как губка, впитывают и удерживают воду. Но даже молодой лес - это не голые склоны, там уже хоть какая-то трава, кустарники - они уже задерживают воду. А если вырастут еще и деревья, они будут еще больше задерживать ", - пояснил аналитик.

Борейко добавил, что положительный результат даст даже прекращение вырубки леса, поскольку это позволит дальше не усугублять ситуацию.

Наводнение в Карпатах

Как ранее сообщалось, в Карпатах разбушевалась стихия. На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт.

Напомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.