Эколог назвала истинную причину наводнений на западе Украины

Эколог пояснила причины наводнений в Украине / if.dsns.gov.ua

В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог, мостовые сооружения, ограничено движение автотранспорта.

Украинский эколог, глава объединения Экопатруль Татьяна Лампика в комментарии Українським новинам назвала истинную причину стихийного бедствия на западе нашей страны.

Так, по словам эксперта, вырубка лесов, приводящая к изменениям удержанию водных потоков, является главной причиной наводнений в западной части Украины.

"В первую очередь я вижу, во-первых вырубку лесов, привела к некоторым изменениям удержанию водных потоков", - сказала она.

Она отметила, что также причиной соответствующих наводнений является большое количество осадков в этом месяце. Кроме этого, на данный процесс влияет застройка рек в этих регионах.

Наводнения в западной Украине

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.