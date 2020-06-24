Стихия в западной Украине: подсчитаны колоссальные убытки

Подсчитаны убытки от наводнения на Закарпатье / twitter.com/AvakovArsen

Наводнение в западной Украине - подсчитаны колоссальные убытки от стихийного бедствия.

Для ликвидации наводнения в Ивано-Франковской области планируют выделить 1 млн гривен. А Закарпатская область оценивает убытки от непогоды в 125 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении на странице Закарпатской областной государственной администрации.

"Предварительная стоимость инфраструктурных убытков по области - это разрушенные дороги местного и государственного значения, берегоукрепления, дамбы, мосты - 125 миллионов гривен. Ущерб, который наводнение нанесло домам и домохозяйствам, пока не известен, его подсчитывают специально созданные комиссии на местах", - сообщал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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По оперативной информации, всего от паводка пострадал Раховский район. Всего негативным последствиям стихии подверглись 12 населенных пунктов в 3 районах области.

Уровень воды в верхней части Тисы снизился, переливы через дороги прекратились. На данный момент угроза перелива сниженного участка дороги в Хустском районе, ведется наблюдение.

На данный момент в связи с высоким уровнем воды, оценить полный объем разрушений в данный момент невозможно.

Напомним, на окраине города Яремче Ивано-Франковской области 23 июня произошел сдвиг дороги из-за того, что после сильных ливней горная река превратилась в бушующую стихию.

Женщина шла по дороге около Жонки, на пути к так называемому парку миниатюр и едва не провалилась с двумя детьми в пропасть, которая разверзлась буквально у них под ногами.